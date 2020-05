Intel Core i5-10400 i Intel Core i7-9700F mają podobną wydajność

Niebawem w sklepach pojawi się 10. generacja procesorów Intel Core. Znamy już ich specyfikację oraz wstępne ceny, także teoretycznie nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. Mimo wszystko każdy zainteresowany zakupem platformy z nowym chipem Intela z pewnością będzie zainteresowany wstępnymi wynikami wydajności. W Azji przetestowano właśnie układ Intel Core i5-10400, który powinien zostać jednym z najpopularniejszych procesorów z nowej rodziny - na pierwszy rzut oka jest nieźle wyceniony, no i w końcu ma dwa razy więcej wątków od poprzednich Core i5. Rezultaty wypadają więc zgodnie z przewidywaniami i - co ciekawe - nawet dotychczasowe jednostki Core i7 wcale nie są od niego wydajniejsze.

Dobre wyniki procesora Intel Core i5-10400 nie powinny nikogo dziwić - w końcu ma on aż 12 wątków. Z drugiej strony popularny Ryzen 5 3600 w Cinebench R15 osiąga nieco lepsze wyniki...

Dla porządku przypomnijmy - Intel Core i5-10400 to 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor wykonany w litografii 14 nm, który domyślnie pracuje z taktowaniem 2,9 GHz, ale w trybie Boost przyspiesza nawet do 4,3 GHz. Jak całość sprawuje się w benchmarku Cinebench R15? Bardzo obiecująco, bowiem nowy procesor w teście wielowątkowym uzyskał 1351 punktów, co pozwoliło na łatwą wygraną z modelem i5-9400F (969 pkt), jak również mocne zbliżenie się do 8-rdzeniowego modelu i7-9700F (1496 pkt). W sprawdzianie pojedynczego rdzenia Comet Lake uplasował się zaś prawie idealnie pomiędzy chipami 9. generacji. Poniżej widzimy również wykres z testu z gry GTA V, gdzie i5-10400 okazuje się być najszybszy ze wspomnianych procesorów, choć różnica nie jest ogromna. Cała wideorecenzja obejmuje również testy w m.in. 3DMark Firestrike czy grze Assassin's Creed Odyssey. Core i5-10400 również wypada w nich lepiej od i7-9700F.

Dobre wyniki procesora Intel Core i5-10400 nie powinny nikogo dziwić - w końcu fakt, że jest tak blisko modelu i7-9700F wynika z tego, że ma on 12 wątków, podczas gdy i7 - tylko 8. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie oznacza to od razu, że omawiany Comet Lake będzie teraz najlepszym średniopółkowym chipem. Popularny Ryzen 5 3600 w Cinebench R15 osiąga nieco lepsze wyniki, niż i5-10400, jednak kluczowa będzie praktyczna wydajność tego procesora w programach czy grach. Rzecz jasna, nie omieszkamy się porównać tych chipów przy najbliższej okazji. Szykuje się ciekawy pojedynek.

Źródło: Guru3D, BiliBili