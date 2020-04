Intel Comet Lake-S - Pełna specyfikacja procesorów 10 generacji

O procesorach Intel Core 10 generacji mówiło się już od długiego czasu. Wcześniej zadebiutowały mobilne jednostki nazwane Intel Comet Lake-H, natomiast na oficjalną prezentację desktopowych procesorów Comet Lake-S przyszło nam poczekać do samego końca miesiąca. Dzisiaj jednak kurtyna opada, a my możemy bliżej przyjrzeć się możliwościom 10 generacji procesorów Intel Comet Lake-S oraz płytom głównym opartym o flagowy chipset Z490. Tak jak można było od dawna przypuszczać, najwydajniejszą jednostką będzie Intel Core i9-10900K, który będzie wyposażony w 10 rdzeni oraz 20 wątków. Poznaliśmy także szczegóły specyfikacji oraz sugerowane ceny za poszczególne jednostki. Procesory Intel Comet Lake-S wejdą do sprzedaży w maju.

Intel oficjalnie prezentuje procesory 10 generacji Comet Lake-S. Poznaliśmy już finalną specyfikację oraz ceny za poszczególne układy Intel Core.

Dzisiejsza prezentacja procesorów Intel Core 10 generacji nie będzie jakaś specjalnie zaskakująca, bowiem mnóstwo informacji o układach Intel Comet Lake-S pojawiało się już wcześniej w sieci. Imponująco może się prezentować sama oferta Comet Lake, jako że do sprzedaży trafił łącznie aż 32 nowych procesorów z różnych półek cenowych. Niektóre to jednak wersje pozbawione zintegrowanego układu graficznego, dlatego w nazwie mają literkę "F". Topowym procesorem będzie 10-rdzeniowy i 20-wątkowy Intel Core i9-10900K, który dzięki wsparciu przez funkcję Intel Thermal Velocity Boost będzie w stanie osiągnąć maksymalnie 5,3 GHz na pojedynczym rdzeniu. Sam Intel zresztą reklamuje układ ten jako najwydajniejszy na świecie, przeznaczony do gier. Procesor doczeka się także nowego opakowania, które widać na poniższych zdjęciach.

Jednostki Intel Comet Lake-S z literką "K" w nazwie będą miały odblokowany mnożnik, przy czym Intel deklaruje tutaj kilka usprawnień względem poprzednich generacji. Przede wszystkim pojawi się nowa wersja oprogramowania Intel Extreme Tuning Ultility, w której pojawią się nowe opcje dla OC. Pojawi się możliwość OC PEG oraz magistrali DMI, a także opcja wyłączenia HT dla poszczególnych rdzeni. Oprócz tego program zyska bardziej zaawansowane krzywe dla dokładniejszego ustawienia napięć. Zaktualizowana zostanie również funkcja Intel Performance Maximizer, która ma ułatwiać OC procesorów 10 generacji z oznaczeniem K. Nadchodzące procesory Intela będą także charakteryzowały się cieńszą warstwą termoprzewodzącego materiału lutowniczego (STIM), jednocześnie jednak sam IHS zostanie pogrubiony. Zmiany te mają poprawić temperatury i ogólną termiczną wydajność.

Podczas konferencji producent chwalił się możliwościami nowych procesorów, jednak w większym stopniu nowe procesory były porównywane do zestawu sprzed 3 lat (Kaby Lake, taka sama sytuacja miała miejsce przy prezentacji mobilnych układów Comet Lake-H). Niemniej w stosunku do poprzedniej generacji w zależności od zadań powinniśmy liczyć na 18% wyższą wydajność (w edycji filmów) oraz od 10 do 33 % lepszą wydajność w wybranych grach. Oprócz tego nowe procesory Intel Comet Lake-S będą również wspierały technologię Turbo Boost 3.0, w której dwa najmocniejsze rdzenie dostaną dodatkowy boost do taktowania. Wyższa wydajność wybranych dwóch rdzeni ma być widoczna w zadaniach jednowątkowych i dwuwątkowych.

Pewną kontrowersyjną zmianą może być to, że nie wszystkie procesory otrzymają kontroler pamięci DDR4 2933 MHz. Okazuje się bowiem, że usprawniony kontroler pamięci DDR4 2933 MHz otrzymają wyłącznie układy Intel Core i7 oraz Intel Core i9. Wszystkie pozostałe serie będą natomiast posiadały 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4 2666 MHz. Procesory z serii "K" będą miały TDP na poziomie 125W, procesory z serii "T" będą miały obniżony współczynnik do 35W, natomiast wszystkie pozostałe układy będą miały TDP wynoszące 65W. W większości dostępnych procesorów poza jednostkami "F" znajdzie się także zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 630, natomiast kilka układów Pentium Gold oraz Celeron będzie się musiało zadowolić słabszym układem iGPU w postaci Intel UHD Graphics 610. Nowych procesorów Intel Comet Lake-S w sklepach powinniśmy spodziewać się jeszcze w maju.

Specyfikacja Intel Core i5-10600K Intel Core i7-10700K Intel Core i9-10900K Rodzina Comet Lake-S Comet Lake-S Comet Lake-S Litografia 14 nm 14 nm 14 nm Ilość rdzeni/wątków 6C/12T 8C/16T 10C/20T Taktowanie bazowe 4,1 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz Taktowanie Turbo Boost 2.0 (1 rdzeń) 4,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz Taktowanie Turbo Boost 3.0 Nie obsługuje 5,1 GHz 5,2 GHz Taktowanie Intel Thermal Velocity Boost (1 rdzeń) Nie obsługuje Nie obsługuje 5,3 GHz Taktowanie Intel Thermal Velocity Boost (wszystkie rdzenie) Nie obsługuje Nie obsługuje 4,9 GHz Taktowanie Turbo dla wszystkich rdzeni 4,5 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz Kontroler pamięci Dwukanałowy

DDR4-2666 Dwukanałowy

DDR4-2933 Dwukanałowy

DDR4-2933 iGPU Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630 TDP 125W 125W 125W

Źródło: Intel