Intel Core i3-N300 i i3-N305 - Procesory Alder Lake-N oparte na rdzeniach Gracemont trafiły do bazy Geekbench

Dobrze znane nam procesory Intel Alder Lake oparte są na wydajnych rdzeniach Golden Cove oraz bardziej energooszczędnych Gracemont. A zastanawialiście się kiedyś, jak prezentowałyby się układy oparte wyłącznie na tych słabszych jednostkach? Cóż, już nie musicie. W bazie Geekbench pojawiły się właśnie mobilne układy Intel Core i3-N300 i i3-N305, które otrzymały po 8 rdzeni Gracemont. Wbrew obawom, ich wstępne wyniki testów są całkiem obiecujące.

Intel Core i3-N305 w połączeniu z pamięciami DDR4-3200 zdobył całkiem przyzwoite wyniki w Geekbench. W Single-Core wynik to 1025 punktów, natomiast w Multi-Core udało się wyciągnąć rezultat 4420 pkt. Dla przykładu, popularny model AMD Ryzen 7 5700U w tych samych testach wykręca średnio 1021 pkt i 5433 pkt.

Jeszcze niedawno chipy z taką specyfikacją byłyby oznaczone jako Atom lub Pentium Silver, jednak wiemy już, że producent postanowił zrezygnować z tego nazewnictwa. Stąd właśnie pojawiły się oznaczenia Core i3-N300 i i3-N305, pod którymi kryją 8-rdzeniowe/8-wątkowe procesory z pamięcią cache w konfiguracji 4x 64 KB L1I, 4x 32 KB L1D, 1x 2 MB L2 i 1x 6 MB L3. Możliwe, że konstrukcja układów jest bardzo podobna do konstrukcji klasycznych procesorów Alder Lake bez rdzeni P, za to z dwoma klastrami Gracemont. Taktowania tego pierwszego układu pozostają nieznane, jednak program zdradził, że model i3-N305 pracuje z zegarami 1,8 GHz / 3,7 GHz (bazowo / Boost).

Trzeba przyznać, że wspomniany procesor w połączeniu z pamięciami DDR4-3200 zdobył całkiem przyzwoite wyniki w Geekbench. W Single-Core wynik to 1025 punktów, natomiast w Multi-Core udało się wyciągnąć rezultat 4420 pkt. To oznacza, że w wielowątkowych zastosowaniach chip Intel Core i3-N305 jest mniej więcej na poziomie mobilnych układów AMD Ryzen 4000 (Renoir), za to w testach jednowątkowych może już równać się z mobilnymi Ryzenami 5000. Dla przykładu, model Ryzen 7 5700U w tych samych testach wykręca średnio 1021 pkt i 5433 pkt (Single- i Multi-Core). Niestety, na ten moment nie wiemy nic więcej o serii Alder Lake-N, jednak liczymy, że lista znanych modeli z tej rodziny szybko się powiększy.

Źródło: TechPowerUp, VideoCardz