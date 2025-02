Intel Arrow Lake-S - opublikowano testy próbek kwalifikacyjnych i inżynieryjnych nowych procesorów. Jaką wydajność zaoferują?

Procesory Arrow Lake-S mają wprowadzić wiele zmian w porównaniu z poprzednimi generacjami. Oparte będą na nowym procesie technologicznym i zaoferują nową architekturę rdzeni. Nie jest obecnie łatwo prognozować, o ile wydajniejsze okażą się w zestawieniu z generacjami Raptor Lake, ale oczywiście na pewno nie czeka nas regres. W Internecie opublikowano wyniki testów, jakie uzyskały dwie próbki Arrow Lake-S. Niektóre z nich wyglądają obiecująco.

Próbka kwalifikacyjna procesora Arrow Lake-S uzyskała w testach nawet 18% wyższą wydajność od Core i9-14900K. Nie we wszystkich przypadkach wynik był jednak tak dobry. Jest to zapewne kwestia m.in. optymalizacji.

Rozpatrując wyniki próbek procesorówArrow Lake-S należy, jak zawsze, mieć na uwadze to, że platforma sprzętowa i oprogramowanie nie były jeszcze w pełni zoptymalizowane pod ich kątem. Można zatem bezpiecznie założyć, że procesory, które trafią na rynek zaoferują lepszą wydajność. Jak zatem wypadły nowe CPU Intela? Jednostka z oznaczeniem ARL-S QS (najprawdopodobniej próbka kwalifikacyjna Intel Core Ultra 9 285K) uzyskała w teście Cinebench R23 wynik 43118 pkt. Zestawiono go z rezultatem osiągniętym przez Intel Core i9-14900K, który wynosi 36681 pkt. Procesor ARL-S QS uzyskał zatem wynik lepszy o około 18%. Wzrost wydajności bliski 20% byłby bardzo dobrym rezultatem, ale w pozostałych testach jednostka Arrow Lake wypadła znacznie gorzej. Wielordzeniowy test Geekbench 5.4.5 to różnica 15% na korzyść ARL-S QS, jednordzeniowy Geekbench 5.4.5 to zaledwie 1% przewagi, zaś CrossMark 6%. Najgorzej nowy CPU poradził sobie w teście Speedometer 2.1 działającym na przeglądarce Chrome 114. Tutaj o około 9% wygrał Core i9-14900K. WebXPRT4 3.73 na Chrome 114 to zaś 4% przewagi starszej jednostki.

ARL-S ES2 ARL-S QS Intel Core i9-14900K Różnica ARL-S QS vs. Core i9-14900K Cinebench R23 34975 pkt 43118 pkt 36681 pkt 18% Geekbench 5.4.5 MC 22076 pkt 27381 pkt 23902 pkt 15% Geekbench 5.4.5 SC 2001 pkt 2455 pkt 2432 pkt 1% CrossMark 2145 pkt 2587 pkt 2432 pkt 6% WebXPRT4 3.73 Chrome v114 304 pkt 372 pkt 388 pkt -4% Speedometer 2.1 Chrome v114 385 pkt 472 pkt 521 pkt 9%

ARL-S ES2 we wszystkich testach wypadł gorzej niż topowy procesor obecnej generacji, ale nie jest to wielkim zaskoczeniem. Jest to zapewne po prostu wcześniejsza próbka inżynieryjna tego samego CPU. W większości przypadków różnica przekroczyła tutaj 20% na korzyść Core i9-14900K. Wyjątkiem był Cinebench R23, gdzie zamknęła się ona w 5%. Bardziej adekwatne wydaje się zestawianie Core i9-14900K z ARL-S QS. Wyniki sugerują, że po odpowiednich optymalizacjach sprzętowych i programowych możemy otrzymać bardzo solidny postęp w kwestii wydajności. Oczywiście opłacalność zakupu procesora determinowana jest nie tylko przez wydajność, ale także jego cenę. Należy spodziewać się, że będzie ona wyższa niż w obecnej generacji, jednak nowe CPU mogą być korzystnym zakupem, zwłaszcza dla osób używających ciągle jednostek Alder Lake.

Źródło: @jaykihn0 (X), Tom's Hardware