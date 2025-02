Intel Arrow Lake-H - procesory Core Ultra 200H dla laptopów zaoferują trzy typy rdzeni: Lion Cove, Skymont i Crestmont

W październiku odbędzie się premiera desktopowych procesorów Intel Core Ultra 200K z rodziny Arrow Lake-S, a kilka tygodni później dołączą do nich również mobilne jednostki, m.in. z serii Arrow Lake-H. Powinny znaleźć się na pokładzie m.in. laptopów do gier czy notebooków do pracy. Dzięki najnowszej aktualizacji sterowników dla jądra Linuksa, poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące ich budowy. Wygląda na to, że procesory z serii Arrow Lake-H będą się różniły od desktopowych Arrow Lake-S bardziej niż początkowo sądziliśmy.

Nowa aktualizacja sterowników dla jądra Linuksa przynosi kolejne informacje o procesorach Intel Arrow Lake, tym razem w wersji dla laptopów (Arrow Lake-H). Jest to trochę zaskakująca informacja, ale wygląda na to że układy te otrzymają trzy rodzaje rdzeni: Lion Cove, Skymont oraz Crestmont.

Z wpisu w aktualizacji sterowników dla jądra Linuksa (odpowiedni wycinek znajduje się poniżej) jasno wynika, iż mobilne układy Intel Arrow Lake-H otrzymają trzy różne typy rdzeni: Lion Cove, Skymont oraz Crestmont. Dwa pierwsze są naturalnym wyborem - pojawiają się zarówno w desktopowej serii Arrow Lake-S jak również mobilnej Lunar Lake. Lion Cove jest nową generacją dla rdzeni Performance, natomiast Skymont to nowa mikroarchitektura dla rdzeni Efficient. W obu przypadkach producent nastawia się nie tylko na wyższą wydajność, ale przede wszystkim znacznie lepszą efektywność energetyczną.

Tymczasem okazuje się, że Arrow Lake-H otrzyma jeszcze dwa dodatkowe rdzenie Crestmont. Mają to być rdzenie Low Power Efficient, a więc działające na tej samej zasadzie co w procesorach Meteor Lake. Rdzenie te umieszczone są w bloku SoC, nie Compute Tile i pozwalają na wykonywanie prostych zadaniach, jednocześnie utrzymując Compute Tile w stanie uśpienia, co wydłuża m.in. czas pracy na zasilaniu akumulatorowym. Wygląda zatem na to, że w przypadku Arrow Lake-H ich funkcja ma być taka sama co w układach Meteor Lake.

Źródło: Phoronix, Linux Kernel