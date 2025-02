Intel Arrow Lake z dużo niższym poborem mocy, karty Battlemage z debiutem w 2024 roku - nowe informacje o premierach firmy

Od jutra w sprzedaży dostępne będą pierwsze procesory AMD Ryzen 9000, tymczasem pomału przygotowujemy się do kolejnych premier, tym razem po stronie Intela. Producent wziął ostatnio udział w konferencji firmy ASUS w Chinach, gdzie zdradzono nie tylko nowe szczegóły nadchodzącej poprawki mikrokodu dla procesorów 13. oraz 14. generacji, ale również zdradzono co nieco na temat nadchodzących premier firmy - układów Arrow Lake i kart graficznych Battlemage.

Nowe informacje o procesorach Intel Arrow Lake oraz kartach graficznych Battlemage zostały ogłoszone podczas konferencji firmy ASUS odbywającej się w Chinach. Podczas prezentacji nie zostały jednak zaprezentowane żadne slajdy, więc w tym wypadku musimy na razie wierzyć na słowo źródłom.

Informacje pochodzą od jednego z chińskich dziennikarzy technologicznych, który na forum Weibo pisze pod pseudonimem Little Pigeon. Według jego relacji (via VideoCardz), na ostatniej konferencji firmy ASUS w Chinach pojawiły się informacje na temat zarówno nadchodzącej poprawki mikrokodu dla procesorów Intel Raptor Lake (Refresh), jak również nowe szczegóły zbliżających się premier. Jeśli chodzi o aktualizację mikrokodu, to według przedstawiciela Intela, który brał udział w wydarzeniu, poprawka naprawi problemy z napięciem, jednocześnie nie wpływając negatywnie na możliwości OC układów z serii K, a także pozostawi dotychczasowe taktowania Turbo Boost dla poszczególnych jednostek. Aktualizacja zostanie wydana w drugiej połowie tego miesiąca.

Jeśli zaś chodzi o nadchodzące premiery, to według źródła procesory Intel Core Ultra 200 z rodziny Arrow Lake mają charakteryzować się znacznie niższym poborem mocy, a przejście na nowy proces umożliwił usunięcie problemów ze znacznie podbijanym napięciem, dzięki czemu układy te mają zachować wymaganą stabilność (czy tak będzie, okaże się zapewne po premierze). Różnice względem Raptor Lake (Refresh) mają sięgać 100 W pod obciążeniem. Nie jest to wprawdzie pierwszy raz, kiedy mówi się o znaczącej redukcji poboru mocy w Arrow Lake, ponownie jednak na oficjalne potwierdzenie będziemy musieli jeszcze poczekać do premiery i testów. Druga wiadomość dotyczy kart graficznych Intel Battlemage - według źródła układy oparte na architekturze Xe2 zadebiutują na rynku w czwartym kwartale roku, choć mowa bardziej o końcu roku, niż początku czwartego kwartału. Karty mają zaoferować zarówno duży skok wydajności jak również znacznie lepszą sprawność energetyczną. Możliwe, iż podczas konferencji Intel Innovation we wrześniu otrzymamy pierwsze szczegóły o kartach Battlemage (obecność Arrow Lake jest praktycznie pewna, jako że ich debiut rynkowy planowany jest na październik).

Źródło: VideoCardz, Little Pigeon (Weibo)