Insbuy – nowatorska aplikacja, która otwiera nowe możliwości sprzedażowe dla osób streamujących treści

Streaming różnych aktywności w Internecie staje się coraz popularniejszy. W serwisie Twitch czy YouTube można znaleźć transmisje autorów, który grają na żywo w gry, podróżują, gotują czy nawet tworzą muzykę. Sztuczna inteligencja także zaczyna powoli wkraczać do tego segmentu rynku. Udowadnia to aplikacja Insbuy, która nie tylko daje twórcom treści szansę na wyższy zarobek, ale także ułatwia widzom wyszukanie produktów, które ich zainteresowały.

Insbuy to ciekawa aplikacja, która pozwala zwiększyć przychody osób streamujących treści przez Internet oraz firm, które są ich partnerami. Dzięki niej widzowie mogą też w bardzo łatwy sposób odszukać i kupić produkty wykorzystywane podczas transmisji na żywo.

Aplikacja Insbuy to dosyć nowatorskie rozwiązanie na rynku streamingowym. Bazuje ona na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, która analizuje na bieżąco transmisję internetową. W ramach tego procesu dochodzi do identyfikacji produktów, które znajdują się w danym kadrze i na tej podstawie generowane są linki, które pozwalają łatwo nabyć dany produkt. Dzięki Insbuy znacząco rosną wskaźniki konwersji (nawet czterokrotnie względem średniej rynkowej), co oczywiście przekłada się na wyższy zwrot z inwestycji dla partnerów. Oprogramowanie generuje ruch wysokiej jakości, co jest istotnym czynnikiem dla skuteczności w branży e-commerce. Omawiana aplikacja to jednak też świetne rozwiązanie dla widzów, ponieważ pozwala w łatwy sposób wyszukać i kupić produkt, który im się spodobał. Wystarczy przejść do odpowiedniej sekcji, gdzie znajdują się programy telewizyjne i kanały YouTube. Po wyborze odcinka można obejrzeć wszystkie produkty, które zostały wykorzystane podczas jego realizacji. Teraz wystarczy kliknąć kafel odnoszący się do danego produktu, żeby bliżej się z nim zapoznać i kupić go za pośrednictwem Internetu.

Oprogramowanie zostało opracowane w Polsce i już zaczyna odnosić sukces międzynarodowy. Nawiązano współpracę ze stacją RTL Zwei, co wiąże się ze wsparciem dla wielu popularnych niemieckich seriali. Już wkrótce zaś rozpocznie się partnerstwo z największą niemiecką platformą streamingową Joyn. Co więcej, prowadzone są obecnie rozmowy inwestycyjne, które mają umocnić pozycję aplikacji za naszą zachodnią granicą, a także rozpocząć ekspansję w Stanach Zjednoczonych. Wśród zainteresowanych inwestorów są też podmioty z Wielkiej Brytanii. Insbuy planuje zacieśniać współpracę z dużymi platformami e-commerce, takimi jak Amazon, eBay czy Walmart. Planowana jest również dalsza kooperacja z serwisami Twitch, YouTube oraz Instagram. Aplikacja Inbuy została pobrana na obszarze Unii Europejskiej już ponad 100 tys. razy i wygenerowała ruch rzędu 2 mln kliknięć.

Źródło: Insbuy