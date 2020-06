Huawei Mate 40 Pro z aparatem 108 Mpix i obiektywem 9P

Huawei Mate 40 Pro to nie tylko kolejny sztandarowiec producenta. To model, który może, a wręcz musi pokazać konkurencji, że mimo braku usług Google producent oferuje swoim klientom dokładnie to, czego oczekują. Jak nie trudno zgadnąć, jedną z najważniejszych cech urządzeń mobilnych są możliwości fotograficzne. W tym względzie Huawei nie ma się czego wstydzić i każdy kolejny topowy model producenta pokazuje, że firma radzi sobie na tym polu świetnie. Co prawda, o serii Mate 40 wiemy na ten moment niewiele, jednakże doszły do nas informacje pochodzące z łańcucha dostaw koncernu. Doniesienie dotyczy aparatu, który miałby trafić do najmocniejszego wariantu tegorocznego Mate'a.

Do sieci przedostały się informacje o aparacie, który najprawdopodobniej trafi do tegorocznego flagowca Huawei Mate 40 Pro. To będzie prawdziwy mobilny fotograficzny potwór. Wszystko za sprawą dwóch cech.

O Huawei Mate 40 Pro wiemy niewiele. W zasadzie pewne jest jedynie to, że smartfon zadebiutuje w czwartym kwartale roku i będzie oparty o ekosystem HMS (Huawei Mobile Services). Bliskie prawdopodobieństwu jest również to, że sprzęt będzie pracować pod kontrolą autorskiego układu Kirin 1000 opartego na rdzeniach Cortex-A78. Chip zostanie wyprodukowany w 5 nm procesie technologicznym. Teraz na światło dzienne wypływają kolejne informacje. Tym razem odnoszące się do aparatu, który ma trafić do Huawei Mate 40 Pro. Okazuje się, że będzie to całkiem sensowna jednostka dopracowana do perfekcji.

W Huawei Mate 40 Pro znajdzie się bowiem setup, w którym kamera główna otrzyma rozdzielczość 108 Mpix, co w przypadku urządzeń tegoż producenta jest prawdziwą nowością. Nie samymi megapikselami żyje fotografia mobilna. Równie istotny może okazać się całkiem nowy obiektyw 9P, na który składa się, jak sugeruje nazwa, aż dziewięć modułów. Wspomniane cechy powinny przełożyć się na ostrzejsze zdjęcia pozbawione zakłóceń. Dotyczy to także zdjęć nocnych, z których Huawei wręcz słynie. Oczywiście zostaną tutaj zaimplementowane poprawki software'owe, a jak wiemy, optymalizacja potrafi zdziałać cuda.

Źródło: GSMArena, Weibo, Huawei