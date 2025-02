Honor Magic6 i Magic6 Pro - oficjalna premiera smartfonów pokazuje, że producenci biorą udział w nowym wyścigu

Doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji flagowych smartfonów od należącej niegdyś do Huawei marki Honor, a mianowicie tych z serii Magic6. Pod względem samej specyfikacji mamy do czynienia z naprawdę świetnymi urządzeniami, które w dodatku wyróżniają się całkiem oryginalnym wyglądem. Jednak zarówno ich premiera, jak i innych konkurencyjnych modeli pokazuje, że producenci prześcigają się w marketingu dotyczącym jasności szczytowej.

Flagowe smartfony od marki Honor doczekały się swojego debiutu. Honor Magic6 i Magic6 Pro oferują nam istnie topową specyfikację, która okraszona jest informacją o ogromnej wartości jasności szczytowej.

W przypadku smartfonów co jakiś czas można zauważyć mały wyścig, którego temat przewodni zmienia się w zależności od aktualnych "potrzeb" rynkowych. Dawniej producenci prześcigali się w "cyferkach", które były wynikami z popularnych benchmarków, później tych dotyczących rozdzielczości głównej kamery, natomiast teraz nadszedł czas na ekrany, a zasadniczo ich jasność szczytową. Obecne smartfony reklamowane są właśnie tą wartością, mimo że jest ona osiągana jedynie przez krótką chwilę. Dużo przydatniejszą informacją jest jasność maksymalna, którą smartfon może utrzymywać dłuższy czas. I tak właśnie Redmi K70 Pro reklamowano jako smartfon z jasnością szczytową wynoszącą 4000 nitów, a w przypadku OnePlusa 12 było to 4500 nitów. Bohaterów tego newsa charakteryzuje natomiast wartość 5000 nitów.

Honor Magic6 Honor Magic6 Pro Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,3 GHz A520 Układ graficzny Adreno 750 Pamięć RAM 12 / 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 4.0 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Ekran 6,78" LTPO OLED 2800 x 1264 px, 120 Hz

1600 nitów (HBM), 5000 nitów (peak) 6,8" LTPO OLED 2800 x 1280 px, 120 Hz

1600 nitów (HBM), 5000 nitów (peak) Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC Aparat przedni 50 MP (4K, 30 FPS) Aparaty tylne 50 MP (OIS) + 32 MP (2,5 zoom optyczny) + 50 MP 50 MP (OIS) + 180 MP (2,5 zoom optyczny) + 50 MP Norma IP IP68 Złącza, porty i sloty USB typu C (2.0) USB typu C (3.1) Akumulator 5450 mAh / 66 W 5600 mAh / 80 W Wymiary i waga 161,8 x 75,4 x 8,1 mm / 199 lub 206 g 162,5 x 75,8 x 8,9 mm / 225 lub 229 g System operacyjny Android 14 (MagicOS 8) Cena 12 / 256 GB - 4399 CNY (~2450 zł)

16 / 256 GB - 4699 CNY (~2610 zł)

16 / 512 GB - 4999 CNY (~2780 zł) 12 / 256 GB - 5699 CNY (~3170 zł)

16 / 512 GB - 6199 CNY (~3450 zł)

16 GB / 1 TB - 6699 CNY (~3720 zł)

Przechodząc jednak do samej specyfikacji nowych modeli marki Honor, to i tak trzeba przyznać, że mamy do czynienia ze świetnie wyposażonymi smartfonami. Oba mogą skorzystać z mocy nowego układu Qualcomma, a więc Snapdragona 8 Gen 3, który zapewnia wsparcie dla lokalnych LLM i usług AI. Do dyspozycji otrzymamy nawet 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X, a także maksymalnie 1 TB pamięci UFS 4.0 (tylko wariant Pro). Ekrany zaoblone z czterech stron są niemal identyczne w obu modelach. Duże wrażenie robi natomiast kamera o rozdzielczości 180 MP (model Honor Magic6 Pro), która korzysta z obiektywu peryskopowego (2,5-krotny optyczny zoom). Nie zabrakło pojemnego ogniwa ze wsparciem dla szybkiego ładowania. Debiut odbył się na razie tylko w Chinach i ceny podane w tabeli dotyczą wyłącznie tego rynku. Jeśli seria pojawi się w Polsce, to musimy się spodziewać wyższych kwot.

Źródło: GSMArena, Honor