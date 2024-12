OnePlus 12 - oto smartfon w pełnej krasie. Nadchodzący flagowiec zadebiutuje nieco później niż myśleliśmy

Tegoroczny OnePlus 11 to jeden z najciekawszych i zarazem jeden z bardziej niedocenianych flagowców. Urządzenie to pod wieloma względami wyprzedza swoich poprzedników, jednak wygląda na to, że nadchodzący OnePlus 12 okaże się jeszcze lepszy w każdym aspekcie. Model ten ma doczekać się oficjalnej prezentacji na dniach, jednak możemy podziwiać go już dziś. Oficjalne grafiki z tym smartfonem trafiły właśnie do sieci.

OnePlus 12 trafi do sklepów w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej oraz zielonej. Całość niewiele różni się od poprzednika, ale warto zwrócić uwagę np. na zmienione położenie slider alerta.

Zgodnie z przewidywaniami, OnePlus 12 trafi do sklepów w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej oraz zielonej. Na pierwszy rzut oka urządzenie prezentuje się bardzo podobnie do "jedenastki", jednak diabeł tkwi w szczegółach. Całość prawdopodobnie jest nieco większa, widać kilka różnic na wyspie z obiektywami (np. lampa błyskowa została przesunięta w lewą stronę), zmieniono również położenie slider alerta. Popularny suwak trafił teraz na lewy bok smartfona, a to z powodu nowej zintegrowanej anteny, która ze względów praktycznych musiała znaleźć się na prawej stronie.

Choć początkowo wszyscy sądziliśmy, że smartfon zostanie zaprezentowany już 4 grudnia podczas konferencji z okazji 10-lecia marki OnePlus, to jednak nieoczekiwanie zmieniono datę premiery "dwunastki". Według najnowszych doniesień model będzie miał chińską premierę dzień później, 5 grudnia o godzinie 14:30 czasu lokalnego. Jeśli natomiast chodzi o globalną premierę OnePlusa 12, spodziewamy się, że stosowne wydarzenie odbędzie się już w styczniu. Przypomnijmy - na pokładzie telefonu znajdzie się m.in. chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,82-calowy ekran LTPO OLED o jasności do 2600 nitów, aparat z nowym sensorem Sony Lytia 808 48 MP, a także bateria 5400 mAh z obsługą ładowania bezprzewodowego.

