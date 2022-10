Hogwarts Legacy - twórcy obiecywali brak mikropłatności, ale w grze pojawią się zakupy i aktywność online

Za nadchodzące wielkimi krokami Hogwarts Legacy odpowiada amerykańskie studio Avalanche Software. I choć w swoim portfolio nie ma ono zbyt imponującego dorobku, to najwyraźniej deweloper szybko się uczy od takich gigantów jak chociażby Electronic Arts. Okazuje się bowiem, że w grze pojawią się zarówno aktywności online, jak i zakupy. Tak przynajmniej głosi opis australijskiego ratingu gry, w którym sprecyzowano także, że gra będzie dostępna od 15 roku życia.

W Hogwarts Legacy pojawią się aktywności online i opcja zakupów. Wygląda jednak na to, że nie przyjmą one form znienawidzonych przez graczy.

Cała ta sprawa z zakupami czy aktywnościami online w Hogwarts Legacy nie jest jednak do końca taka oczywista. Wielu z nas z pewnością pamięta bowiem zapewnienia dewelopera, który głosił, iż w grze nie przewiduje miejsca ani na multiplayer, ani też na mikropłatności. Pojawił się jednak pewien trop, który sugeruje, że zakupy w grze będą dotyczyły wyłącznie jednego elementu, a będzie nim Czarnomagiczny Zestaw, który rozszerzy zawartość Edycji Standardowej do Edycji Deluxe. Tak przynajmniej głosi FAQ Dziedzictwa Hogwartu.

A co jeśli chodzi o aktywności online? Tutaj można gdybać już tylko mocniej. Być może Avalanche zechce wprowadzić do gry jakieś rankingi. Chociażby walki między graczami o puchar domów Hogwartu? Miałoby to uzasadniony scenariuszem sens. Póki co można jednak tylko spekulować, a na konkrety musimy poczekać do premiery gry, a więc do 10 lutego 2023 roku. Dla przypomnienia: Dziedzictwo Hogwartu będzie sandboksową grą akcji z elementami RPG, pojawi się zaś na pecetach oraz konsolach Sony i Microsoftu obecnej i minionej generacji.

Źródło: Avalanche