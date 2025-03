HMD Fusion X1 - smartfon dla nastolatków, który pomoże rodzicom kontrolować ich dzieci. Bez subskrypcji ani rusz...

Firma HMD (Human Mobile Devices) podzieliła się rezultatami swojej współpracy z przedsiębiorstwem Xplora. W ramach projektu Better Phone stworzyła ona smartfona dla nastolatków, który będzie mógł być kontrolowany przez rodziców. Będą oni w stanie uzyskać dane o lokalizacji, czy też ograniczyć czas swojego dziecka przed ekranem. Ponadto nowy model ma być całkiem łatwy w naprawie. Można liczyć również na etui z podświetlanym elementem przy wyspie z aparatami.

Kolejną nowością z targów MWC 2025 jest owoc współpracy firmy HMD oraz Xplora, a dokładniej tytułowy smartfon HMD Fusion X1. Skierowany jest on do rodziców, którzy chcą mieć pewną miarę kontroli nad życiem swoich dzieci.

Nie podano szczegółów dotyczących specyfikacji smartfona HMD Fusion X1, natomiast jest on bliźniaczo podobny do obecnego na rynku HMD Fusion, więc można zakładać, że jego parametry będą podobne lub nawet takie same (możemy się z nimi zapoznać w poniższej tabeli). Rodzice mogą liczyć na wiele możliwości kontrolowania swoich dzieci w kwestii tego, jak będą one korzystać ze smartfona. Można bowiem zablokować lub ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych, sprawdzać lokalizację dziecka (odświeżenie co 20 sekund), a zarazem ustalać bezpieczne strefy, otrzymywać powiadomienia o niskim stanie akumulatora, a nawet przejąć kontrolę nad urządzeniem. Tryb szkolny pozwoli z kolei zmniejszyć ilość rozpraszaczy przez zablokowanie konkretnych aplikacji lub funkcji, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Oczywiście można także ustalić limit czasu, jaki dziecko będzie mogło spędzić przed ekranem.

HMD Fusion Procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm)

2 x 2,2 GHz ARM Cortex-A78

6 x 2,0 GHz ARM Cortex-A55 Układ graficzny Adreno 613 Pamięć RAM 6 GB Pamięć wbudowana 128 GB Wyświetlacz 6,56" 1612 x 720 px, 90 Hz (20:9) Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G

GPS/A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo SIM Nano SIM, eSIM Porty, złącza i sloty USB 2.0 typu C Norma odporności IP54 Aparat przedni 50 MP Aparaty z tyłu 108 MP (EIS) + 2 MP czujnik głębi Akumulator 5000 mAh / 33 W (PD, QC) System operacyjny Android 14 (2 aktualizacje systemowe) Wymiary i waga 164,15 x 75,5 x 8,32 mm / 202,5 g Cena 1299 zł

Wszystko to dzięki aplikacji Xplora oraz... no właśnie, dochodzimy do zasadniczej kwestii - aby korzystać z omawianej funkcjonalności, trzeba się zaopatrzyć w subskrypcję, której ceny zaczynają się do 4,99 euro za miesiąc. W tym wypadku rozwiązanie przestaje być atrakcyjne, ponieważ na systemie Android dostępna jest oficjalna aplikacja od Google o nazwie Family Link, która oferuje praktycznie to samo, ale zupełnie bez opłat. Czy jest więc jakikolwiek sens kupować smartfona o prawdopodobnie dość słabych parametrach, który oferuje darmowe funkcje za dodatkową opłatą? Na korzyść nowości przemawia łatwa naprawa i późniejsza dostępność części zamiennych w iFixit. HMD zapowiedziało przy tym, że "tego lata" planuje wdrożenie technologii do swoich smartfonów, która zapewni model AI działający lokalnie na urządzeniu, który będzie miał za zadanie wykrywać i blokować szkodliwe treści przed ich zobaczeniem przez użytkownika (we współpracy z SafeToNet).

Źródło: Notebookcheck, HMD