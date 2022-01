Hitman Trilogy za kilka dni będzie dostępny w PC Game Pass oraz Xbox Game Pass. Hitman III dostanie Ray Tracing oraz Intel XeSS

Blisko rok temu zadebiutowała gra Hitman III, ostatnia część nowej trylogii z przygodami Agenta 47 od studia IO Interactive. Jak z pewnością pamiętacie, Hitman III od początku był tytułem z czasową ekskluzywnością dla platformy Epic Games Store (gra nie oferowała ponadto polskiego języka, tak z ciekawości). Twórcy ze wspomnianego studia zaprezentowali kilka nowości, które pojawią się w drugim roku życia gry. Dla osób lubiących się ze Steamem najważniejszy może być fakt, że już 20 stycznia trzecia część trafi na tę platformę. Z kolei dla osób, które nie miały jeszcze przyjemności ograć całej trylogii, przygotowano pełny pakiet Hitman Trilogy. Trafi on do sprzedaży tego samego dnia. Nowości szykują się także w sferze technicznej (tylko PC).

Już za kilka dni w usługach PC Game Pass oraz Xbox Game Pass zadebiutuje trylogia "Hitman Trilogy" z najnowszymi przygodami Agenta 47. W tym roku trzecia część otrzyma także wsparcie dla Ray Tracingu, techniki Intel XeSS oraz Varible Rate Shading (VRS).

Zbiorcze wydanie całej trylogii, wraz z kompletną zawartością, pojawi się już 20 stycznia na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. IO Interactive postanowiło tutaj pójść na współpracę z Microsoftem, na mocy której pakiet trafi do abonamentów PC Game Pass oraz Xbox Game Pass. Jeśli zatem posiadacie którąś z subskrypcji i nie graliście jeszcze w nową trylogię z przygodami Agenta 47, to lepszej okazji nie będzie. Zestaw pojawi się ponadto w sklepach Steam oraz Epic Games Store (PC), a także PlayStation Store.

Komputerowa wersja Hitman III zostanie ponadto w tym roku wzbogacona o nowe ficzery graficzne. Najważniejszym będzie Ray Tracing, który w końcu doczeka się finalnej prezentacji. Technika śledzenia promieni zostanie wykorzystana m.in. do ulepszenia cieni oraz odbić na powierzchniach, dzięki czemu gra ma wyglądać lepiej niż dotychczas. IO Interactive ponadto potwierdziło, że Hitman III będzie jedną z pierwszych gier ze wsparciem dla techniki Intel XeSS, która wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do upscalingu obrazu - mamy otrzymać lepszą wydajność praktycznie na niezmienionej jakości obrazu. Ostatnią z nowości będzie wprowadzenie Variable Rate Shading (VRS), a więc jednej z funkcji bibliotek DirectX 12 Ultimate. VRS to zestaw algorytmów odpowiedzialnych za cieniowanie kolorami poszczególnych pikseli o określonym stosunku, które analizują luminancję i ruch, optymalizując proces renderowania w scenach o wysokim zapotrzebowaniu na wydajność. Strata w jakości obrazu jest niewielka, czasami wręcz niewidoczna, ale można zyskać kilka dodatkowych FPS-ów.

