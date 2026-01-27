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Highguard - niespodzianki nie było. Kontrowersyjna gra Wildlight Entertainment z fatalnymi ocenami na premierę

Szymon Góraj | 27-01-2026 14:30 |

Highguard - niespodzianki nie było. Kontrowersyjna gra Wildlight Entertainment z fatalnymi ocenami na premieręSytuacja Highguard jest o tyle zabawna, że w zasadzie nie byłoby o tej grze tak głośno, gdyby nie zaskakujące puszczenie jej w wielkim finale The Game Awards. Od tego czasu zaczęły się mało korzystne porównania do Concorda, czy po prostu przewidywanie porażki. Bo też same materiały bynajmniej nie zachęcały do rozgrywki. Po miesiącu absolutnej ciszy wreszcie doszło do premiery. I wygląda na to, że Wildlight Entertainment nie zaskoczy nas pozytywnie.

Highguard zbiera fatalne oceny, krytykowane m.in. optymalizację, źle dobrane mapy, czy ogólnie mało porywającą rozgrywkę.

Highguard - niespodzianki nie było. Kontrowersyjna gra Wildlight Entertainment z fatalnymi ocenami na premierę [1]

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Już kilka tygodni temu pojawiły się pogłoski, jakoby Geoff Keighley nie dostał pieniędzy na wypuszczenie trailera tego PvP raid shootera w wielkim finale ostatniego The Game Awards (co zazwyczaj spotyka najbardziej oczekiwane pozycje). Gra miała mu się po prostu spodobać i była to jego inicjatywa. Niezależnie od tego, gdzie leży prawda, ów zabieg jedynie zaszkodził. Co więcej, jak się okazuje, Highguard miał być pierwotnie tzw. shadowdropem, ale Keighley zagrał w tytuł i chciał go na TGA 2025, co zupełnie zmieniło perspektywę. Tłumaczenia tłumaczeniami, ale opinie na Steamie wyraźnie wskazują na to, że gra tak czy inaczej się po prostu nie broni.

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Innymi słowy, zapewne można wziąć poprawkę na to, że gdyby nie irytacja rozczarowującym trailerem zamykającym TGA, ludzie nie byliby aż tak cięci - niemniej opinie są tak szalenie druzgocące, iż chyba i tak Highguard by poległ. A krytyka na ogół ma spore podstawy. Free-to-play jest krytykowane za kwestie techniczne - z optymalizacją na czele - sama rozgrywka ma być nieudolnym połączeniem kilku różnych trendów, w dodatku ogromne mapy mogłyby ewentualnie działać przy znacząco większej liczbie graczy na niej. Cóż, nie skończył się jeszcze styczeń, a już mamy drugiego - po Code Violet - kandydata do wtopy roku.

Highguard - niespodzianki nie było. Kontrowersyjna gra Wildlight Entertainment z fatalnymi ocenami na premierę [2]

Highguard - niespodzianki nie było. Kontrowersyjna gra Wildlight Entertainment z fatalnymi ocenami na premierę [3]

Highguard - niespodzianki nie było. Kontrowersyjna gra Wildlight Entertainment z fatalnymi ocenami na premierę [4]

Źródło: Steam, Insider Gaming
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