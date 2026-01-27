Baldur's Gate 3 - jeden z fanów dostał się do wyciętej zawartości. Mnóstwo dialogów, scen i postaci z Early Access

Larian Studios pracuje obecnie nad kolejnym głośnym projektem, ale Baldur's Gate 3 to temat, który jeszcze długo nie przestanie być głośny. Ekipa z Larian Studios cierpliwie rozwijała trzecią odsłonę legendarnej serii w ramach Early Access, by w 2023 roku wypuścić jedną z najbardziej cenionych gier co najmniej ostatniej dekady. Oczywiście gdzieś po drodze trzeba było zmieniać pewne założenia - czy to przez wzgląd na uwagi graczy, czy własny osąd. Teraz możemy się przyjrzeć wielu aspektom, które nie doczekały właściwej premiery.

Jeden z moderów był w stanie przywrócić sporą część zawartości pochodzącej z wczesnego dostępu Baldur's Gate 3.

Early Access to dosyć wrażliwa kwestia i nie w każdym przypadku działa. Ale Larian Studios zdecydowanie sobie poradziło - czego efekty widać. Po drodze doszło do wielu korekt, wskutek czego sporo zawartości usunięto. Ale od czego są mody. Jednemu z fanów udało się dokonać czegoś, co zainteresuje niejednego. Możecie teraz pobrać Early Access Scenes Restored, który - jak wynika z tytułu - pozwala na przekonanie się w pewnym zakresie, z czego zrezygnowano. I bynajmniej nie mówimy tutaj o jakichś drobnych fragmentach rozmów czy zdarzeń:

Early Access Scenes Restored ma nam przynieść ponad 100 takich konwersacji i więcej niż 1000 linii dialogowych. Na tym zresztą sprawa się nie skończy, bo moder planuje dokładać następne. A chodzi o różne kwestie - rozmowy ze specjalnie wskrzeszonymi postaciami z Early Access, dodatkowe dialogi w obozie, czy choćby reakcje kompanów na poszczególne sytuacje. Jakiś zakres tych scen przeniesiono w skali niemal 1:1, część zaś odbudowano od podstaw na bazie znalezionych strzępków informacji. Warto zaznaczyć, że twórca modyfikacji ograniczył się do kwestii pasujących do finalnej części gry. Oznacza to np. że nie zobaczymy wczesnych wersji Karlach, czy Wylla, tak by jednak je oddzielić od głównej partii usuniętych scen w ramach innego moda lub moda. Ale tak czy inaczej jak najbardziej jest co zgłębiać.

Źródło: Rock Paper Shotgun