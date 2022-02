HBO Max oficjalnie zadebiutuje w Polsce w marcu - znamy szczegóły premiery platformy VOD oraz cenę subskrypcji

Od kilku tygodni pojawiały się informacje na temat startu platformy HBO Max w Polsce. Jeszcze w ubiegłym roku firma WarnerMedia potwierdziła, że premiera w Europie Środkowo-Wschodniej nastąpi w pierwszych miesiącach 2022 roku. Początkowo sądziliśmy, że debiut nastąpi w lutym, później jednak pojawiły się doniesienia o 8 marca. To właśnie ta data została przed kilkunastoma minutami potwierdzona przez polski oddział HBO. Oznacza to, że już za nieco ponad miesiąc pojawi się u nas bardziej rozbudowana i uwspółcześniona aplikacja HBO Max, która zastąpi dotychczasową platformę HBO GO. Dla nowych i obecnych klientów HBO GO, którzy do 31 marca zdecydują się na subskrypcję HBO Max, będzie czekała bardzo atrakcyjna oferta abonamentu. Omawiamy wszystko, co należy wiedzieć na temat HBO Max w Polsce.

HBO oficjalnie potwierdziło premierę platformy HBO Max w Polsce. Usługa VOD pojawi się u nas 8 marca. Nowi i obecni klienci HBO GO mogą skorzystać do 31 marca ze zniżki na abonament w cenie 19,99 złotych.

HBO Max oficjalnie zadebiutuje w Polsce już 8 marca. Nowi i dotychczasowi użytkownicy będą mogli skorzystać z dożywotniej zniżki na abonament w kwocie 19,99 złotych miesięcznie. Warunek? Z oferty można skorzystać do 31 marca, natomiast później musi następować ciągłość w utrzymywaniu konta. Jeśli zrezygnujemy w jakimś momencie i np. po kilku miesiącach zechcemy wrócić, wówczas miesięczna subskrypcja wyniesie 29,99 złotych. Na start w HBO Max pojawią się takie filmy jak Diuna, Matrix Zmartwychwstania czy Wszyscy Święci New Jersey. Oczywiście znajdziemy także mnóstwo materiałów z DC, Warner Bros, Cartoon Network, Looney Tunes, HBO czy Scooby-Doo & Friends.

Od 8 marca nie będzie już działać aplikacja HBO GO. Zostanie ona zastąpiona nową aplikacją HBO Max. Użytkownicy HBO GO od 8 marca zostaną automatycznie przeniesieni do nowej subskrypcji, jednak wymagane będzie pobranie nowej aplikacji. Dotyczy to zarówno klientów posiadających HBO GO jako odrębną usługę lub oferowaną poprzez innego partnera. Nowa aplikacja przyniesie wsparcie m.in. dla rozdzielczości 4K, HDR Dolby Vision oraz dźwięku Dolby Atmos, bazującego na rdzeniu w postaci Dolby Digital Plus 7.1. Nowa aplikacja umożliwi tworzenie maksymalnie 5 profili oraz pobieranie treści, by móc je oglądać w trybie offline. Subskrybenci HBO Max będą mogli korzystać z trzech urządzeń jednocześnie.

