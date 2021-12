HBO GO w styczniu przestanie działać na wybranych urządzeniach, w tym na jednej ze starszych konsol

Tak to już jest, że technologia prze do przodu i nie ma czasu oglądać się za siebie. Stąd nowsze sprzęty podlegają aktualizacjom i wsparciu, starsze zaś nie. Przed rokiem użytkownicy telewizorów Samsung z systemem operacyjnym Orsay (roczniki 2011-2015) przestały otrzymywać wsparcie ze strony aplikacji Ipla. Z kolei od stycznia nadchodzącego roku, modele te pozbawione zostaną także dostępu do usługi HBO GO. Co więcej, dostęp utracą także konsole Sony PlayStation 3. Dostęp do HBO GO na wspomnianych urządzeniach będzie możliwy tylko przy użyciu urządzeń takich jak Apple TV czy Google Chromecast.

Z początkiem stycznia HBO GO przestanie działać na telewizorach z systemem operacyjnym Orsay oraz na konsoli PlayStation 3.

Platforma HBO GO uspakaja, że pozostałe urządzenia, na których dotychczas funkcjonowała aplikacja, są niezagrożone. Wśród nich znajdziemy takie sprzęty jak: komputery PC i Mac (aktualne wersje przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari; brak wsparcia Internet Explorer); smartfony i tablety iPhone, iPad, iPod Touch z oprogramowaniem iOS 12.2 lub nowszym; przystawka Apple TV 4; smartfony i tablety z systemem Android 8.0 lub nowszym; telewizory Samsung Smart TV z systemem Tizen (z 2016 roku lub nowsze); telewizory LG Smart TV (z systemem WebOS 3.5 lub nowszym); telewizory i przystawki Android TV; konsole PlayStation 4 i PlayStation 5 oraz platformy AirPlay i Chromecast.

Jeśli dotąd korzystaliście z HBO GO właśnie poprzez konsolę PlayStation 3 bądź telewizor Samsunga z systemem operacyjnym Orsay i chcecie zrezygnować z dalszej subskrypcji rzeczonej usługi, należy wykonać następujące kroki:

Zaloguj się na witrynie hbogo.pl

Wejdź do zakładki “Ustawienia” w prawym górnym rogu przeglądarki

Przejdź do podstrony “Zarządzanie subskrypcją”

W celu rezygnacji z opłacania usługi HBO GO włącz przycisk “Strona anulowania HBO GO”

Zjedź na dolną część strony i kliknij “Anuluj subskrypcję”

Źródło: HBO GO