GTA The Trilogy - The Definitive Edition tak jakby za darmo. Trzeba spełnić tylko jeden drobny warunek...

Kilka dni temu Rockstar Games świętował (choć być może świętowanie to zbyt wyolbrzymione słowo w tym wypadku) 10-lecie istnienia gry GTA 5. Na zapowiedź nowej części wciąż czekamy, tymczasem wydawca postanowił zachęcić kolejnych graczy do sięgnięcia po abonament GTA+, oferujący różne bonusy w sieciowym module GTA Online. Osoby, które zdecydują się na wykupienie abonamentu, mogą od teraz liczyć na dostęp do kolejnych gier bez dodatkowych kosztów. Na początek promocji oferowany jest zestaw kontrowersyjnych remasterów...

Rockstar Games od dzisiaj oferuje bez dodatkowych kosztów zestaw gier GTA The Trilogy - The Definitive Edition. Warunkiem jest posiadanie aktywnej subskrypcji GTA+, dostępnej wyłącznie na konsolach PS5 / Xbox Series.

W oficjalnym komunikacie prasowym firma Rockstar Games poinformowała, iż od teraz osoby posiadające subskrypcję GTA+, będą miały dostęp do klasycznych gier przedsiębiorstwa. Lista nie będzie stała i co jakiś czas będziemy świadkami rotacji. Na początek firma oferuje trylogię klasycznych gier Grand Theft Auto z uniwersum 3D, które w 2021 roku doczekały się kolekcji remasterów. Mowa oczywiście o GTA The Trilogy - The Definitive Edition, a więc pakiet: GTA 3, GTA Vice City oraz GTA San Andreas.

GTA+ Members now get access to download and play a rotating assortment of classic Rockstar Games titles, starting with Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.



Check out details and links to download at the GTA+ site: https://t.co/rvoVGoCl3a pic.twitter.com/8gg7mcg2EP — Rockstar Games (@RockstarGames) September 21, 2023

GTA+ to usługa subskrypcyjna, która jednak wśród wielu graczy nie cieszy się przesadnie pozytywną opinią. Jest to bowiem kolejny sposób na wyciągnie pieniędzy od graczy, poprzez oferowanie dodatkowych bonusów w GTA Online. Kilka miesięcy temu dodatkowo o GTA+ zrobiło się głośno w kontekście faktu, iż Rockstar zaczął usuwać różną zawartość z GTA Online (np. pojazdy), by potem wrzucić je do abonamentu GTA+. Usługa dostępna jest jednak wyłącznie dla posiadaczy konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series w cenie 26,99 złotych miesięcznie.

Źródło: Rockstar Games