GTA The Trilogy - The Definitive Edition sprzedało się świetnie, mimo fatalnej premiery. GTA V z imponującym wynikiem sprzedaży

W listopadzie zadebiutowała kolekcja GTA The Trilogy - The Definitive Edition, która nie wypadła finalnie tak jak oczekiwali tego gracze, zwłaszcza ci doskonale znający oryginalną trylogię. Zestaw remasterów oferował mnóstwo błędów technicznych oraz fatalną optymalizację. Niedługo przed premierą okazało się, że za zestaw odpowiada niewielkie studio Grove Street Games, które opierało się na mobilnych wersjach gier, przygotowanych kilka lat wcześniej. Mimo sporej ilości kontrowersji, jaka towarzyszyła zestawowi, ten sprzedał się bardzo dobrze, co potwierdzają wyniki finansowe Take Two. Doskonale radzi sobie także GTA V, które niedługo będzie dostępne w dedykowanej wersji dla konsol obecnej generacji. Nie zapomniano także o krótkim wspomnieniu na temat kolejnej części GTA, nad którą piecze sprawuje studio Rockstar North. Strauss Zelnick potwierdził jedynie, że tytuł tworzony jest z myślą o najwyższej jakości i warto czekać na efekt końcowy.

Sprzedaż GTA V przekroczyła już poziom 160 milionów egzemplarzy. Wynik ten wkrótce powinien zostać znacząco powiększony, wszak zbliża się premiera edycji dla PS5 oraz Xbox Series. Ponadto GTA The Trilogy - The Definitive Edition sprzedało się w około 10 milionach egzemplarzy.

W przypadku GTA V, w ciągu ostatnich trzech miesięcy sprzedano kolejnych 5 milionów egzemplarzy. Łączna sprzedaż tytułu sięga już 160 milionów kopii, co jest absolutnym ewenementem wśród gier AAA wydanych w ciągu ostatniej dekady. Łączna sprzedaż serii Grand Theft Auto sięga natomiast 370 milionów. Choć Take Two nie podało do oficjalnej informacji ile egzemplarzy GTA The Trilogy - The Definitive Edition trafiło do graczy, według szacunków mowa o liczbie około 10 milionów, porównując wyniki sprzedaży całej sagi pomiędzy listopadem oraz końcem stycznia. Jak widać nawet fatalny stan techniczny nie przeszkodził wykręcić wyniku, o jakim mnóstwo gier może tylko pomarzyć.

W obecnym kwartale fiskalnym spodziewamy się znacznego zwiększenia liczby sprzedanych kopii GTA V. Wszystko z powodu nadchodzącej premiery dedykowanej wersji dla PlayStation 5 oraz Xbox Series. "Nowa" wersja przyniesie wsparcie dla rozdzielczości do 4K i do 60 klatek na sekundę, a także poprawki wizualne tj. lepsza jakość tekstur, poprawione oświetlenie i cieniowanie czy wsparcie dla technologii śledzenia promieni (Ray Tracing). Take Two potwierdziło także, że w drodze są kolejne aktualizacje dla GTA The Trilogy - The Definitive Edition. Ostatni patch pojawił się pod koniec listopada i szczerze mówiąc obawialiśmy się, że Rockstar postanowił całkowicie porzucić plany dotyczące naprawy fatalnego stanu całej trylogii gier.

