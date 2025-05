GTA 6 oficjalnie z datą premiery. Niestety na wyczekiwaną grę Rockstar Games poczekamy jeszcze długo

GTA 6 zostało ogłoszone w grudniu 2023 roku. Pierwszy trailer jednej z najbardziej wyczekiwanych gier obecnej generacji wygenerował dotychczas ponad 250 milionów wyświetleń na samej platformie YouTube. Grę ogłoszono na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S i przez bardzo długi czas potwierdzano, że premiera odbędzie się jesienią tego roku. Dzisiaj, bez żadnych specjalnych zapowiedzi, Rockstar Games ogłosił dokładną datę premiery GTA 6. Niestety na debiut poczekamy jeszcze długo.

Rockstar Games ogłosił datę premiery gry Grand Theft Auto 6. Niestety debiut został przesunięty, a w tytuł zagramy dokładnie 26 maja 2026 roku.

W oficjalnym komunikacie prasowym czytamy, że wyczekiwana gra Grand Theft Auto 6 zostanie wydana dokładnie 26 maja 2026 roku. Rockstar Games podkreśla, że każda kolejna gra to spełnianie coraz coraz to bardziej wygórowanych oczekiwań - nie tylko graczy, ale i samych pracowników studia. GTA 6 ma wnieść wirtualne życie miasta Vice City i okolic na zupełnie nowy poziom i wymaga to dodatkowego czasu na dopracowanie produkcji, aby finalnie wydać produkt spełniający wszystkie wymagania studia.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob — Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025

W komunikacie stwierdzono również, że wkrótce doczekamy się nowych informacji na temat GTA 6. Na razie musi nam zatem wystarczyć trailer z 2023 roku, który potwierdził dwójkę grywalnych bohaterów - Jasona oraz Lucię, których stworzono na podobieństwo znanej pary amerykańskich przestępców - Bonnie i Clyde'a. Choć początkowo GTA 6 zostanie wydane tylko na konsole obecnej generacji, z pewnością po jakimś czasie na rynek trafi także komputerowa wersja.

Źródło: Rockstar Games