Gry wideo okazują się pomocne w leczeniu depresji. Pod wieloma względami są skuteczniejsze od leków

W 2020 roku depresja była drugą najczęściej występującą chorobą na świecie. Tak naprawdę nie ma osób, które byłyby na nią odporne w dłuższej perspektywie czasu, więc w pewnym momencie życia może dosięgnąć każdego z nas. Oprócz konwencjonalnych metod leczenia tego schorzenia bada się również inne, alternatywne sposoby. Jednym z potencjalnych rozwiązań tego problemu są gry wideo, które już teraz dają wymierne, pozytywne rezultaty u pacjentów.

Gry wideo często są obiektem badań, natomiast nierzadko stawia się je w dość negatywnym świetle. Jednak spora część z nich może mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne.

Osoby z depresją często zmagają się z bardzo obniżonym nastrojem, czy też zaburzeniami funkcji poznawczych. Wykonanie nawet najprostszych zadań może się dla nich okazać nie lada wyzwaniem. W badaniach przeprowadzonych przez Klinikę Psychiatrii i Psychoterapii na Uniwersytecie w mieście Bonn (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Niemcy) wzięło udział 46 osób (16 - 65 lat) ze stwierdzoną depresją (MDD - Major Depressive Disorder). Podzieleni zostali na trzy grupy: eksperymentalną (14 osób), która odbywała trzy sesje (jedna sesje = 45 min) gier wideo tygodniowo (Super Mario Odyssey na konsoli Nintendo Switch), kontrolną (16 osób), która korzystała z programu CogPack oraz grupę leczoną tradycyjnymi metodami (16 osób), czyli lekami i psychoterapią. Wyniki okazały się bardzo interesujące.

Po sześciu tygodniach uczestnicy dostali do wypełnienia kwestionariusze, w których zadano pytania odnoszące się do występowania epizodów depresji, motywacji do wykonywania zadań itd. Przy okazji ponownie przetestowano zdolności pacjentów (pamięć wzrokowo-przestrzenna - BVMT-R). Ostatecznym rezultatem była większa poprawa objawów depresji u wszystkich pacjentów, którzy przez czas badania mogli grać w trójwymiarowe gry wideo. Na dodatek mieli oni również większą "motywację treningową". Natomiast co do testów na pamięć wzrokowo-przestrzenną, to wskaźnik był bardzo zbliżony do innych metod leczenia. Istotnym faktem w badaniu jest to, że do uzyskania pozytywnych rezultatów wykorzystano trójwymiarowe produkcje, przy których spory udział ma nasz hipokamp. Osoby cierpiące na depresję często są dosłownie uwięzieni w kole negatywnych myśli. Gry wideo pomagają je przerwać, ponieważ absorbują nasz umysł. Ten element może być bardzo istotny w leczeniu, choć oczywiście trzeba jeszcze wykonać więcej badań. Wszystkie wnioski i obserwacje znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: Frontiers in Psychiatry