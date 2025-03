Grok - Elon Musk prezentuje konkurencję dla ChatGPT. Chatbot będzie jednak bardziej wyluzowany i odpowie na każde pytanie

Elon Musk wraz z założeniem w 2023 roku nowej firmy xAI oznajmił, że będzie się ona zajmować dziedziną sztucznej inteligencji. Od samego początku właściciel portalu X sugerował, że chce stworzyć konkurencję dla popularnego chatbota ChatGPT oraz innych, jednak jego produkt miał się wyróżniać. Na efekty nie trzeba było przesadnie długo czekać - 4 listopada 2023 roku światu został zaprezentowany nowy chatbot - Grok. Natomiast jest on jeszcze dostępny dla każdego użytkownika.

Elon Musk oficjalnie wprowadził nowego chatbota o nazwie Grok. Obecnie jest on dostępny dla wybranej grupy użytkowników. Jego cechą wyróżniającą jest sarkastyczne i dość humorystyczne zachowanie. Może on też odpowiedzieć na każde pytanie - nawet na temat niedozwolony dla innych usług.

Tak jak wspomniano, chatbot Grok wypowiada się z sarkazmem i pewną dozą humoru, co oczywiście nie każdemu musi przypasować. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego faktu Elon Musk, ponieważ na oficjalnej stronie możemy przeczytać, że jeśli "nie mamy poczucia humoru, to nie powinniśmy korzystać z Groka". Prezentując swoją nowość, CEO X'a przedstawił zrzuty ekranu z rozmowy z chatbotem, w której to polecono mu powiedzieć "jak zrobić kokainę, krok po kroku". Cała sytuacja miała zobrazować fakt, że dla nowej usługi nie będzie tematów tabu, więc uzyskamy odpowiedź na każde zadane pytanie - choć oczywiście prawdziwych instrukcji dotyczących nielegalnych rzeczy nie otrzymamy.

xAI’s Grok system is designed to have a little humor in its responses pic.twitter.com/WqXxlwI6ef — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

Od strony technicznej Grok jest oparty na dużym modelu językowym Grok-1, który został opracowany przez wspomnianą już firmę xAI w cztery miesiące. Z kolei w ciągu ostatnich dwóch przeprowadzano na nim szkolenie. Jest to więc bardzo świeży produkt, który dopiero stawia pierwsze kroki - choć według niezależnych testów osiąga już lepsze rezultaty od niektórych znanych modeli językowych. Wartym odnotowania jest fakt, że chatbot jest połączony z platformą X i stamtąd będzie czerpał informacje - według Muska ma się to przyczynić do lepszej wiarygodności, natomiast sami wiemy, że serwis nie jest wolny od dezinformacji. Na ten moment chatbot jest dostępny tylko dla wybranych użytkowników, którzy są jego testerami. Skorzystanie z niego w późniejszym czasie będzie wymagało wykupienia subskrypcji Premium+, która kosztuje w Polsce 72 zł miesięcznie.

Źródło: X @elonmusk