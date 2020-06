Google wyrzuca ze Sklepu aplikację do usuwania chińskich apek

Obecny stosunek amerykanów do Chin trudno nazwać pozytywnym. Donald Trump dwoi się i troi, aby tylko dać konkurencyjnemu supermocarstwu mniej lub bardziej bolesnego prztyczka w nos. Okazuje się, że mieszkańcy Indii również nie przepadają dziś za Chinami, co widać choćby po działaniach w tamtejszych mediach. Bojkot chińskich produktów oraz usług, który był następstwem niechęci, narastał. W efekcie aplikacja Remove China Apps dostępna w Google Play zyskała ogromną popularność, która rosła aż do dziś. Google zdecydowało się bowiem zablokować program z uwagi na łamanie zasad sklepu. Uściślając — chodzi o jedną zasadę dotyczącą odniesień do innych aplikacji z repozytorium.

Z Google Play zniknęła aplikacja Remove China Apps, która służyła do lokalizowania i usuwania ze smartfonów chińskich tytułów. Co było powodem decyzji Google?

O aplikacji „Remove China Apps” zrobiło się naprawdę głośno kilka dni temu. Wszystko przez to, że program pobrano prawie 5 milionów razy, a jego działanie ograniczało się do wsparcia swoistych „ataków” na Chiny. Program przeszukiwał bowiem smartfon użytkownika w celu odnalezienia aplikacji o chińskim rodowodzie, a następnie proponował usunięcie tej konkretnej apki. Remove China Apps nie próbował integrować się z systemem, przeglądał jedynie nazwy programów i oznaczał te pochodzące z Państwa Środka. Naturalnie celem było dopieczenie wspomnianemu państwu. Oczywiście jest to duże uogólnienie, gdyż sprawa jest głębsza i dotyczy pogarszających się nastrojów na granicy.

Nie będziemy jednak wchodzić w politykę, wróćmy do aplikacji. „Remove China Apps” znika z repozytorium Google Play za naruszenie zasady dotyczącej zakazu wprowadzania w błąd. Nie jest jasne, w jaki sposób program wprowadzał w błąd użytkowników, jednak najpewniej chodzi o negatywny stosunek do chińskich aplikacji. Ten mógł w nie do końca uczciwy sposób zachęcać userów do usunięcia rzeczonych apek. Jestem pewny, że Google nie zainteresowałoby się Remove China Apps od OneTouch AppLabs, gdyby nie wspomniany wcześniej wzrost popularności narzędzia o nietypowym przeznaczeniu.

