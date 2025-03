Google udostępnia kolejną poprawkę dla urządzeń Chromecast po problemach z błędem Untrusted Device

W ostatnich dniach użytkownicy urządzeń Chromecast drugiej generacji i Chromecast Audio napotkali komunikaty o błędzie "untrusted device", co uniemożliwiło korzystanie z nich. Udostępniono im aktualizację rozwiązującą problem. Ci jednak, którzy wcześniej przywrócili urządzenia do ustawień fabrycznych, nie mogli jej zainstalować. Google udostępniło zatem aktualizację aplikacji Google Home, dzięki czemu można przywrócić te urządzenia do pełnej sprawności.

W ostatnich dniach użytkownicy urządzeń Chromecast drugiej generacji i Chromecast Audio napotkali na problemy związane z komunikatem o błędzie "untrusted device". Uniemożliwiało im to korzystanie z funkcji przesyłania strumieniowego. Problem ten pojawił się około 9 marca 2025 roku i był związany z wygaśnięciem certyfikatu autoryzacyjnego. To spowodowało, że urządzenia nie mogły się poprawnie uwierzytelnić. Google szybko zareagowało na zgłaszane problemy, informując użytkowników, aby nie przywracali urządzeń do ustawień fabrycznych, ponieważ mogło to spowodować dodatkowe komplikacje. Firma Google rozpoczęła wdrażanie aktualizacji mającej na celu rozwiązanie problemu, jednak użytkownicy, którzy wcześniej dokonali przywrócenia ustawień fabrycznych, nadal mieli trudności z ponowną konfiguracją urządzeń.

Aby rozwiązać problem dla tych użytkowników, Google udostępniło aktualizację aplikacji Google Home, która umożliwia ponowną konfigurację urządzeń po przywróceniu ustawień fabrycznych. Użytkownicy powinni zaktualizować aplikację do wersji 3.30.1.6 na Androidzie lub 3.30.106 na iOS. Po aktualizacji możliwe jest ponowne skonfigurowanie urządzeń Chromecast i Chromecast Audio. Użytkownicy, którzy napotkali na problem, powinni:

Zaktualizować aplikację Google Home: Upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji (3.30.1.6 dla Androida lub 3.30.106 dla iOS). Ponownie skonfigurować urządzenie: Po aktualizacji aplikacji uruchom proces konfiguracji Chromecasta lub Chromecasta Audio zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli problem nadal występuje, zaleca się skontaktowanie z pomocą techniczną Google lub odwiedzenie oficjalnej strony wsparcia Google.

