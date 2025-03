Nowy kontroler do gier od 8BitDo wzoruje się na tym z konsoli Nintendo 64. Wsparcie dla Windowsa, Androida i Nintendo Switch

Przedsiębiorstwo 8BitDo, które specjalizuje się w produkcji klawiatur mechanicznych i kontrolerów do gier, zaprezentowało kolejny model z tej drugiej kategorii, który swoim wyglądem nawiązuje do dawnych lat. Mówiąc konkretniej mamy tu próbę przywrócenia do życia kontrolera do gier z konsoli Nintendo 64, choć tym razem ograniczono się tylko do układu przycisków i stylu gałki analogowej z pierwowzoru. Nowość jest kompatybilna z wieloma urządzeniami, w tym z konsolą Analogue 3D.

Nowy kontroler od 8BitDo jest już dostępny do kupienia. Nowość opiera się na modelu z konsoli Nintendo 64, ale nie w każdym aspekcie. Twórcy starali się jednak dokładnie oddać układ przycisków i wygląd gałki analogowej.

Mimo że nowość od 8BitDo ma odwzorowywać pewne elementy ze wspomnianego kontrolera do gier z konsoli Nintendo 64, to jednak zachowuje konstrukcję znaną z padów od Xboksa. Natomiast jak możemy zobaczyć na poniższych grafikach, nowy kontroler ma sporo wspólnego z oryginalnym modelem od Nintendo. Nie tylko układ przycisków pozostał prawie taki sam, gdyż będziemy mieli do czynienia z identyczną wielkością, a także odczuciami podczas korzystania z nich (według firmy 8BitDo). Gałka analogowa opiera się na czujnikach z efektem Halla, z kolei jej budowa wyróżnia się charakterystyczną gumową nakładką, a przy tym nie zabrakło również metalowego pierścienia.

8BitDo 64 Controller Kompatybilność Analogue 3D, Nintendo Switch, Windows, Android Łączność Bluetooth, USB typu C Tryby D-Input, S-Input Gałki analogowe Czujniki z efektem Halla Wibracje Tak Wymiary i waga 160 x 130 x 80 mm / 226,8 g Wersje kolorystyczne Biały, Czarny Dodatkowe informacje Funkcja Turbo Cena 39,99 dolarów (+£13,03 przesyłka)

lub

34,99 funtów (+£2,94 przesyłka)



Oryginalny kontroler do konsoli Nintedo 64 (Mariah N/Pexels)

8BitDo 64 Controller będziemy mogli połączyć z napomkniętymi wieloma urządzeniami, w skład których wchodzą Analogue 3D oraz Nintendo Switch, a także komputery z systemem Windows i sprzęty mobilne z Androidem. Możemy bowiem liczyć na moduł Bluetooth, a także port USB typu C. Nie zabrakło funkcji Turbo oraz systemu wibracji. Jeżeli zainteresowała nas nowość od 8BitDo, to możemy udać się na platformę Amazon (UK lub US), na której będziemy w stanie ją nabyć w podanych w powyższej tabeli cenach. Jest natomiast spora szansa, że model trafi za jakiś czas do sprzedaży w Polsce - jak to ma miejsce z innymi produktami od tej firmy.

Źródło: TechPowerUp, 8BitDo