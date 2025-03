Szyfrowane wiadomości RCS między Androidem a iOS już wkrótce. Apple i Google zapowiedzieli zmiany dla swoich ekosystemów

Każdy użytkownik smartfona, a nawet wcześniej używanych telefonów komórkowych, zdaje sobie sprawę z tego, czym jest wiadomość SMS lub MMS (w pewnym zakresie). Technologie stojące za tymi usługami komunikacyjnymi mają już swoje lata, a ich miejsce od pewnego czasu zajmuje RCS. Został on stworzony przez GSM Association i jest dużym ulepszeniem wspomnianych usług. Stowarzyszenie to właśnie ogłosiło, że RCS wspiera już szyfrowanie E2EE między różnymi systemami.

lukgehr/Pixabay

Android od lat wspiera standard RCS, a firma Apple wprowadziła jego obsługę na smartfonach z linii iPhone w systemie iOS 18. Użytkownicy obu platform mogli więc komunikować się między sobą za pośrednictwem tego rozwiązania, natomiast szyfrowanie end-to-end (E2EE) nie było w ten sposób wspierane. GSMA ogłosiło jednak, że Rich Communication Services (RCS) obsługuje już takie szyfrowanie pomiędzy platformami, a wykorzystuje w tym celu protokół Messaging Layer Security (MLS). Dzięki temu usługa stanie się (kiedy dane firmy wprowadzą tę aktualizację) jeszcze bezpieczniejsza i to nie tylko na omawianych systemach operacyjnych, gdyż mowa o różnych platformach. Ulepszenie stanowi fundament nowej odsłony, a dokładniej RCS Universal Profile 3.0. Z wiadomością od GSMA, która zawiera wszystkie szczegóły, zapoznamy się pod tym adresem.



mammela/Pixabay

Zarówno przedsiębiorstwo Google, jak i Apple zgodnie stwierdziły, że pracują nad dodaniem nowej funkcjonalności do swoich systemów. Pierwsza firma oświadczyła: 'Cieszymy się z aktualizacji od GSMA i pracujemy nad tym, aby wprowadzić ją do mobilnego ekosystemu najszybciej, jak to możliwe'. Z kolei technologiczny gigant z Cupertino orzekł: "Dodamy obsługę szyfrowanych (end-to-end) wiadomości RCS do iOS, iPadOS, macOS i watchOS w przyszłych aktualizacjach". Już wkrótce więc użytkownicy będą mogli prowadzić bezpieczniejsze konwersacje z wykorzystaniem RCS - niezależnie od tego, z jakiego urządzenia będą korzystać (o ile oczywiście dany producent zdecyduje się wdrożyć odpowiednią poprawkę).

Źródło: GSMArena, Grafika mobilna: lukgehr/Pixabay, Wikipedia, Freepik