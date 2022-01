Google nie chce iMessage dla Androida, ale prosi o wdrożenie RCS w systemie iOS na smartfonach Apple iPhone

Aktualnie z pełni możliwości komunikatora iMessage można korzystać wyłącznie w ramach ekosystemu Apple. W przypadku komunikacji z osobami niekorzystającymi z rzeczonej usługi, wiadomości opierają się na standardzie SMS. Wspomniane rozwiązanie trąci już myszką i powoli zastępuje je RCS. Niestety, Apple usilnie broni się przed jego wdrożeniem, podobnie jak nie zamierza udostępniać iMessage konkurencji. Sęk w tym, że Google wcale nie prosi o to drugie, o czym poinformował sam wiceprezes, Hiroshi Lockheimer. W komunikacie opublikowanym za pośrednictwem Twittera tłumaczy ograniczenia dla użytkowników iOS, które powstrzymują rozwój całej, szeroko pojętej branży. Tym samym, do Apple, po raz kolejny, została skierowana nieśmiała prośba. Czy spotka się z odzewem?

Wiceprezes Google, Hiroshi Lockheimer chce współpracować z Apple w celu udostępnienia wiadomości RCS użytkownikom smartfonów pracujących pod kontrolą systemu iOS.

Kilka dni temu, za sprawą materiału WSJ (Wall Street Journal) w sieci rozgorzała dyskusja traktująca o podziałach pomiędzy nastolatkami w USA. Oczywiście, równie dobrze może dotyczyć to także polskiej młodzieży. Niemniej, to właśnie w Stanach Zjednoczonych króluje iOS, a co za tym idzie, komunikator iMessage cieszy się tam olbrzymią popularnością. Użytkownicy smartfonów z Androidem bywają wręcz stygmatyzowani. Wystarczy, że w wiadomość w komunikatorze iMessage wyświetli tekst w formie zielonej chmurki (SMS). Kolor niebieski jest zarezerwowany dla systemów Apple. Odsuńmy jednak na bok kwestię i skupmy się na temacie SMS i RCS.

Hiroshi Lockheimer, komentując sprawę, stwierdził, że Google nie prosi Apple o udostępnienie iMessage dla systemu Android, co likwidowałoby problem stygmatyzacji użytkowników. Zamiast tego, firma proponuje wspólne działania mające na celu wsparcie standardu RCS. To istotne, zwłaszcza że kiedy nie możemy skomunikować się z kimś za pośrednictwem jednego z wielu dostępnych komunikatorów, najczęściej wybieramy wiadomości SMS. Jak powszechnie wiadomo wspomniany standard zostanie zastąpiony przez RCS. Sugestia Google ma więc odpowiednie argumenty. Czy to wystarczy? Musimy zaczekać na ewentualny komunikat ze strony Apple.

Supporting RCS would improve the experience for both iOS and Android users alike. That’s right, RCS will also improve the experience and privacy for iOS users. — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) January 10, 2022

Źródło: Hiroshi Lockheimer (Google)