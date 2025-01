Utwórz kopię zapasową swoich danych z konta Google. Kontakty, notatki, zdjęcia i wiele innych. Poradnik

Google jest przydatne i pożyteczne, czy Google to zło? Każdy ma pewnie inne zdanie na ten temat, a prawda jak zwykle leży gdzieś pośrodku. Trzeba jednak przyznać, że z Google korzystają dosłownie miliardy osób na naszej planecie. Czy każda z nich używa różnych usług tej firmy? Oczywiście, że nie. Największą popularnością cieszy się rzecz jasna ich produkt sztandarowy, czyli wyszukiwarka, ale potężna liczba osób używa też poczty elektronicznej, dysku w chmurze, przeglądarki internetowej, nawigacji oraz najpopularniejszego mobilnego systemu operacyjnego Android, który też tworzony jest przez Google. A gdy już zaczniesz używać Androida, to zapewne prędzej czy później uruchomisz jakąś aplikację lub usługę online i koło się zamyka, a statystyki rosną. Google lubić nie trzeba, ale sami odpowiedzcie sobie szczerze na pytanie, czy macie u nich założone konto i ile danych jest z nim zsynchronizowanych? A wiecie, że większość z tych danych można łatwo pobrać i stworzyć kopię zapasową?

Autor: Tomasz Duda

Kontakty, zakładki, historia przeglądania internetu, Twoje dane fitness, e-maile, lokalizacje GPS na mapie, dane z gier, historia płatności, notatki, czaty, kalendarz, oceny aplikacji w sklepie, przypomnienia, historia przeglądania YouTube, zdjęcia wykonane smartfonami, ważne pliki na Twoim osobistym dysku internetowym, dane o aktywności na koncie. To tylko niektóre z rzeczy, jakie Google sobie zapisało i skrzętnie przechowuje, a wiele osób nawet nie wie, że może te dane pobrać i sprawdzić. W dodatku Google wcale tego nie utrudnia, wręcz przeciwnie, oferuje własne narzędzie, które umożliwia wykonanie kopii zapasowej większości istotnych danych, w postaci popularnego archiwum ZIP. Tutaj właśnie na scenę wchodzi Google Takeout. Jak z niego korzystać? Dowiesz się w tym krótkim poradniku. Teoretycznie powinienem zaznaczyć, że jest on przeznaczony dla osób początkujących, bo wiem, że wśród Was, drodzy Czytelnicy, jest mnóstwo ludzi z potężnym doświadczeniem. Jednak w praktyce część osób mogła po prostu o tym nie słyszeć lub zapomnieć, a pozostała część ma szansę znaleźć ten poradnik w… wyszukiwarce Google. Postanowiłem więc w skrócie przypomnieć o tym temacie. Ponadto jest też jedna ich usługa, która zostanie zamknięta w lipcu 2023 roku, więc jeśli ktoś z niej korzystał, to taki “backup” jest wskazany.

Google Takeout pozwala kilkoma kliknięciami ściągnąć większość danych z Twojego konta Google, w tym wiadomości, kontakty, notatki, dokumenty, czaty, zdjęcia, filmy i wiele innych. Możesz je zarchiwizować na dysku lub przenieść do innej usługi online.

Google Takeout - zrób kopię zapasową swoich danych na koncie Google

Po co w ogóle ściągać te informacje i pliki? Główne powody są przynajmniej trzy. Po pierwsze: możesz w jednym miejscu, dosłownie kilkoma kliknięciami ściągnąć aż 51 różnych rodzajów danych powiązanych z Twoim kontem Google, a następnie po prostu przejrzeć je. To przydatne, ponieważ nie musisz sprawdzać każdej z tych usług oddzielnie. Po drugie: skoro już ściągasz te dane, to możesz po prostu zapisać je na jakimś dobrym dysku przeznaczonym do archiwizacji i zachowasz kopię do użycia w przyszłości. Możesz nawet pokusić się o usunięcie wszystkich lub części danych z usług internetowych, żeby zwolnić miejsce na koncie Google. Standardowo za darmo każdy otrzymuje 15 GB, ale jeśli synchronizujesz zdjęcia i filmy albo wrzucasz duże pliki na Dysk Google, to tę przestrzeń zapchasz w szybkim tempie. Narzędzie Takeout pozwala ściągnąć to co chcesz, wrzucić na duży dysk fizyczny, a chmurę oczyścić. Po trzecie: jeśli masz taką ochotę, to część danych możesz przenieść do innej usługi lub chmury (kontakty, zdjęcia, dokumenty itp.).

Jak korzystać z Google Takeout?

Proces należy rozpocząć, wchodząc na stronę takeout.google.com/settings/takeout i logując się na własne konto Google. Na samej górze zobaczysz informację: “Twoje konto, Twoje dane. Wyeksportuj treści zapisane na Twoim koncie Google, by utworzyć ich kopię zapasową lub użyć ich w usłudze innej niż Google”, natomiast poniżej pojawi się długa lista około pięćdziesięciu opcji, które możesz wybrać do pobrania. Domyślnie zaznaczone jest 50 z 51, a dezaktywowana jest tylko Aktywność z dziennika dostępu, w której jak sama nazwa wskazuje, znajdziesz dziennik aktywności na koncie. Może on mieć bardzo duży rozmiar, więc jego eksport może potrwać długo, dlatego standardowo nie jest zaznaczony. Trzeba to zrobić ręcznie, klikając pusty kwadracik po prawej stronie. Po wybraniu konkretnych usług wystarczy kliknąć przycisk "Następny krok" na dole strony. Więcej o tym napiszę na końcu poradnika.

Z założenia ma to być krótki poradnik pokazujący jak korzystać z Google Takeout, więc nie będę dokładnie opisywał każdej z 51 usług, ale warto wspomnieć o jednej ważnej kwestii. Chodzi o to, że pod niektórymi pozycjami wyświetlają się dodatkowe przyciski, wyświetlające informacje na temat formatów, w jakich eksportowane są dane, a niekiedy nawet pozwalające zmienić te formaty. Przykładowo jeśli chcesz stworzyć kopię zapasową danych powiązanych z przeglądarką Chrome, to zakładki będą zapisane w HTML, historia przeglądania w JSON, słownik, autouzupełnianie, rozszerzenia, wyszukiwarki i inne ustawienia również w JSON. Można doszukać się również ciekawostek. Przykładowo eksportując dane z Google Home, wśród nich będą zawarte także nagrania audio (m.in. Twojego głosu), przechwycone w momencie działania urządzeń wykrywających dźwięk. Są one zapisywane w formacie AAC. Jest tutaj też historia zdarzeń związanych z domem, pochodząca z czujników i urządzeń inteligentnego domu (format JSON), a także dane o automatyzacji w domu. Tak, Google wie o Tobie zaskakująco dużo.

Rzecz jasna wśród usług nadających się do utworzenia kopii zapasowej nie może zabraknąć Dysku Google. Jest szansa, że wiele osób choćby w tym jednym miejscu będzie miało dziesiątki, a nawet setki gigabajtów, które dosłownie kilkoma kliknięciami można w całości pobrać i zapisać na komputerze, w pamięci zewnętrznej lub domowym dysku sieciowym typu NAS. Usługa Dysk obejmuje dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne i prezentacje, które domyślnie eksportowane są w formatach DOCX, XLSX i PPTX, ale można je zmienić na PDF. Natomiast inne pliki przesłane na Dysk zostaną pobrane w oryginalnych formatach. W przypadku tej usługi można też wybrać tylko część katalogów utworzonych na Dysku. Przykładowo, jeśli przechowujesz tam wideo, zdjęcia, zrzuty ekranu i dokumenty tekstowe, to możesz zaznaczyć tylko zdjęcia i tylko ich kopia zostanie pobrana.

Co jeszcze ciekawego można znaleźć w narzędziu Takeout? Jest np. sekcja Dźwięk telefonu, w której mogły zostać zachowane transkrypcje rozmów telefonicznych. Przydatne jeśli ktoś korzysta z aplikacji Transkrypcja na żywo (w smartfonach Google Pixel funkcja ta jest obecna fabrycznie). Jest też sekcja Fit, gdzie pobierzesz swoje dzienne wskaźniki aktywności, atrakcje i inne dane. Przykładowo treningi i aktywność monitorowaną automatycznie możesz wyeksportować w formacie TCX i zaimportować do innych aplikacji fitness. Jeśli używasz usługi Google Chat, to możesz pobrać nie tylko historię rozmów tekstowych, ale nawet załączniki, które otrzymano lub wysłano w wiadomościach. Jeśli płacisz za pomocą Google Pay (smartfon, smartwatch lub na komputerze), to ściągniesz dziennik aktywności i transakcji, a także karty, w tym lojalnościowe i podarunkowe, karty pokładowe i bilety na wydarzenia.

Można pobrać też sporo danych dotyczących lokalizacji geograficznej i generalnie używania Map Google do nawigacji. W samych mapach jest sporo opcji, takich jak: trasy dojazdu, oznaczone i obserwowane miejsca, opublikowane przez Ciebie zdjęcia, preferencje kulinarne, a nawet ustawienia auta elektrycznego. Większość z nich da się wyeksportować w formacie JSON, opinie w XML lub CSV, a miejsca oznaczone gwiazdką na mapach w GeoJSON. Jeśli masz swój udział w tworzeniu map, to również możesz zapisać je jako pliki KMZ / KML, a z usługi Street View pobierzesz filmy i obrazy 360 stopni. U niektórych osób potężna część kopii zapasowej może składać się z danych w usłudze Poczta (Gmail). Tutaj jest opcja zapisu wszystkich maili albo ograniczenia zakresu tylko do wybranych skrzynek i etykiet (format MBOX), a także ustawień (JSON). W sekcji Profil można znaleźć kolejną ciekawostkę, polegająca na pobraniu zdjęć profilowych, również tych starszych, o których część osób już dawno zapomniała. Oprócz tego wykonać można kopię ustawień profilu. Zdecydowana większość ludzi korzystających ze smartfonów z Androidem zapewne korzysta ze Sklepu Play. Tutaj ściągniesz m.in. listę zainstalowanych aplikacji, własne opinie, historię zakupów, metadane o swoich urządzeniach i subskrypcje. Mnóstwo informacji dotyczy też gier - awatar, informacje o graczu, osiągnięcia, informacje o misjach, doświadczenie itp.

Dla jakich jeszcze usług można wykonać kopię zapasową? Są tutaj choćby notatki Keep, które wyeksportować można w formacie HTML wraz z załącznikami graficznymi i głosowymi, usługa Voice (historia połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowe i głosowe (HTML i MP3), Kontakty (CSV lub vCard), Wiadomości (newsy / źródła informacji eksportowane w formacie TXT), YouTube oraz YouTube Music (kopia przesłanych filmów i muzyki (oryginalne formaty), Filmy i TV, Książki, Zakupy i Rezerwacje, Narzędzia dla tłumaczy, Pinpoint, Projekty, Przypomnienia (HTML), Google Cloud Search, Grupy dyskusyjne, Kalendarz, Classroom, Blogger, a także oczywiście zdjęcia i filmy ze smartfonów, synchronizowane z usługą Zdjęcia Google. W tym ostatnim przypadku według deklaracji formaty zależą od jakości wybranej podczas przesyłania, ale dostępne mogą być też pliki oryginalne. Słowem: jest tego bardzo dużo. Niektóre osoby używające kont Google mogą nawet nie być świadome tego, jak wiele materiałów i informacji jest zbierane przez tę firmę. Całe szczęście, że mamy do nich jakiś oficjalny dostęp i możemy je przejrzeć oraz pobrać i spróbować przenieść do innej usługi. Wspomnę jeszcze o ostatniej usłudze, noszącej nazwę AlbumArchive (Archiwum Albumów). Mogą mieścić się tam zdjęcia i filmy, które kiedyś umieszczone zostały na Bloggerze czy przesłane przez Hangouts. Kiedyś były one dość popularne, co oznacza, że mogła zgromadzić się tam spora kolekcja materiałów. Jeśli masz ochotę, to teraz możesz pobrać je wszystkie za jednym zamachem, ponieważ Archiwum Albumów zostanie wyłączone 19 lipca 2023 roku. Później może już nie być takiej opcji, więc warto wykonać kopię.

Na koniec dodam, że po kliknięciu przycisku “Następny krok” należy wskazać, w jaki sposób chcesz wykonać kopię zapasową. Domyślnie otrzymasz na e-mail powiązany ze swoim kontem link z przyciskami do pobrania konkretnych plików, ale możesz to zmienić na eksport np. na Dropbox, OneDrive, Box, a także Dysk Google, choć to ma mniejszy sens w tym przypadku. Masz też opcję ustawienia eksportu jednorazowego lub wykonywania go regularnie co 2 miesiące przez rok. Powinien też zostać wybrany typ archiwum (ZIP lub TGZ) oraz należy wskazać, na jakie części ma być podzielona kopia zapasowa (od 2 do 50 GB). Przykładowo u mnie dane miały objętość prawie 103 GB, więc Google Takeout stworzyło trzy oddzielne pliki. Prędkość pobierania rzecz jasna zależy od obciążenia serwerów i szybkości łącza internetowego. Ja uzyskiwałem na Wi-Fi ponad 70 MB/s, więc można przyjąć, że proces przebiega dość sprawnie.