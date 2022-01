Google przekonwertuje konta G Suite na Google Workspace. Przedsiębiorcy nie są pocieszeni - nadciąga kolejna opłata

W tym roku minie dziesięć lat od momentu zamknięcia bezpłatnej usługi o nazwie Google Apps. Za jej czasów gigant z Mountain View umożliwiał założenie konta Google we własnej domenie internetowej zupełnie za darmo, a wszystko to dzięki kontom G Suit. Wiele firm korzysta bezpłatnie z G Suit do dziś. Niedługo wszystko się jednak zmieni, ponieważ Google za kilka miesięcy zamknie dostęp do usługi, a w tym do darmowych kont pocztowych. Od kilku miesięcy kolejne przedsiębiorstwa otrzymują wiadomości e-mail, w których przedsiębiorstwo informuje o zakończeniu bezpłatnej usługi z dniem 1 maja 2022 roku. Dotychczasowym użytkownikom, którzy dalej będą chcieli korzystać ze swoich firmowych kont, pozostanie przesiadka na płatną wersję Google Workspace, która będzie darmowa przez pierwsze dwa miesiące.

Użytkownicy korzystający z bezpłatnych kont G Suite, chcący zachować m.in. konta e-mail z aliasami swojej firmy, będą zmuszeni przejść na płatne Google Workspace. Oznacza to, że przedsiębiorcom, którzy założyli konto G Suit nawet 16 lat temu (a więc na starcie usługi), odbierze się coś, co do tej pory mieli za darmo. Jeśli ktoś do 1 maja 2022 roku nie zdecyduje się na przesiadkę na Workspace, a nie poda danych do rozliczeń, to jego konta z dniem 1 lipca zostaną zawieszone. Jeśli jednak w G Suite mamy już przypisane te dane i nie zadbamy o to, aby usługę zamknąć, to przesiadka na Workspace będzie miała miejsce z marszu, a płatności (jako że Google miłosiernie zdecydowało się na 2 miesiące gratis) rozpoczną się od 1 lipca.

No właśnie, jakie więc wydatki poniosą z tytułu przesiadki przedsiębiorcy? Konto Business Starter, które proponuje nie tylko pocztę e-mail, ale także spotkania wideo w Google Meet do 100 użytkowników oraz 30 GB miejsca w chmurze dla każdego użytkownika, to koszt 20,70 zł za miesiąc na użytkownika. Jeśli więc zatrudniamy w firmie 10 osób, które korzystają z poczty z aliasem firmy (imię.nazwisko@nazwa_firmy.pl), to po miesiącu przyjdzie nam zapłacić 207 złotych. Nie tak wiele, ale jeśli zatrudniamy tych osób nieco więcej, rośnie i kwota. Jeśli jednak zapragniemy móc przeprowadzać spotkania wideo do 150 osób i to z nagrywaniem tych spotkań oraz otrzymać aż 2 TB na dane w chmurze dla każdego użytkownika, będziemy musieli zdecydować się już na konto Business Standard, które wyceniono na 41,40 zł.

Źródło: Google