Google podejmuje walkę z użytkownikami, którzy znaleźli sposób na tańsze wykupienie subskrypcji YouTube Premium

Od dłuższego czasu użytkownicy platformy YouTube mogą wykupić abonament Premium, który wyłącza wszystkie reklamy w serwisie i daje dostęp do kilku innych funkcji. Często w przypadku międzynarodowych usług ich cena jest zróżnicowana w zależności od danego regionu. W przypadku YouTube Premium mamy do czynienia z podobną sytuacją. Google postanowiło podjąć walkę z użytkownikami, którzy za pomocą VPN kupowali Premium po niższej cenie.

Osoby, które taniej wykupiły subskrypcję YouTube Premium przy udziale VPN, mogą spodziewać się jej anulowania przez Google. Firma chce walczyć z praktykami niezgodnymi z postanowieniami licencyjnymi.

W niektórych krajach europejskich subskrypcja YouTube Premium jest tańsza niż w Stanach Zjednoczonych i innych państwach zachodnich. Standardowa opłata dla Amerykanów wynosi 13,99 dolarów miesięcznie. W przeliczeniu jest to sporo więcej niż chociażby polska cena 25,99 zł, nie mówiąc już nawet o 99 hrywnach w Ukrainie (około 9,85 zł). Z preferencyjnych warunków mogą też korzystać między innymi osoby mieszkające w Chorwacji czy Grecji. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, pojawiły się osoby, które za pomocą VPN postanowiły wykupić Premium taniej. Google postanowiło jednak ukrócić tego typu praktyki. W sieci pojawiły się doniesienia od użytkowników, którym anulowano subskrypcję. Praktycznie wszystkie dotychczas zarejestrowane przypadki tego typu działań ze strony amerykańskiej firmy dotyczyły osób, które korzystały z VPN do zmniejszenia opłat.

Oczywiście niektórzy użytkownicy nie poddali się łatwo i postanowili skontaktować się w tej sprawie z YouTube. Uzyskali odpowiedź, że subskrypcja została anulowana, ponieważ łączyli się z serwisem z innej lokalizacji niż ta, w której wykupili Premium. Rodzi to pewne obawy o losy subskrypcji osób, które wykupiły ją legalnie, a następnie przeniosły się do innego kraju. W sieci nie ma na razie doniesień o przypadkach anulowania YouTube Premium w takich okolicznościach, jednak tłumaczenie działu wsparcia serwisu sugeruje, że takie kroki mogą być podejmowane w przyszłości. Jest to zatem jeden z przypadków, kiedy globalne w teorii usługi mają odmienne zasady działania w różnych regionach. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że unieważnienie subskrypcji ograniczy się tylko do osób, które rzeczywiście korzystały z VPN.

