YouTube oficjalnie doczekał się Pokoju gier. Na platformie zagramy w kilkadziesiąt gier mobilnych, takich jak Cut the Rope

Platformę YouTube znamy głównie z materiałów wideo, które są udostępniane przez poszczególnych użytkowników. Od jakiegoś czasu coraz popularniejsze są krótsze formy przekazu, a więc tzw. YouTube Shorts. Google chce jednak uczynić ze swojego medium także miejsce do bardziej interaktywnej rozrywki, co zresztą zostało zapowiedziane już jakiś czas temu. YouTube pozwoli nam wkroczyć w świat mobilnych gier, których nie trzeba pobierać na swoje urządzenie.

Playables, znane na naszym rodzimym rynku jako Pokój gier, to nowa funkcja, która pojawiła się na platformie YouTube. Dzięki niej możemy zagrać w kilkadziesiąt mobilnych gier, których nie trzeba pobierać.

O testach omawianej funkcjonalności wiedzieliśmy już pod koniec 2023 roku, kiedy to Google dało dostęp do Pokoju gier dla wybranej liczby osób. Już wtedy było wiadomo, co będzie oferował cały projekt. Z powodu powszechnego "braku czasu" ludzie decydują się na krótką rozrywkę, która pozwoli im na chwilę oderwać się od pracy lub po prostu zrelaksować. W tym celu sporo osób przechodzi do platformy YouTube, gdzie coraz częściej wybiera oglądanie niedługich materiałów wideo o wątpliwej wartości. Nowość od Google to sekcja Pokój gier, która wkracza zarówno do przeglądarki internetowej, jak i do aplikacji na systemach Android i iOS. Użytkownicy mogą więc wybrać krótką interaktywną rozrywkę, zamiast oglądania wideo.

Aktualnie dostępnych jest 85 gier, które tak jak wspomniano, nie wymagają instalacji na naszym urządzeniu. Spotkamy się z takimi tytułami jak Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask, czy też Trivia Crack. Całość działa naprawdę sprawnie, choć nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników. Aby ujrzeć nową sekcję, musiałem skorzystać z usługi VPN, która kierowała ruch sieciowy przez serwer w USA. Widać jednak, że rozwiązanie jest już gotowe dla naszego rynku, a Google zapewnia, że w najbliższym czasie coraz więcej osób będzie mogło skorzystać z nowości, więc niebawem na naszym ekranie pojawi się Pokój gier.

