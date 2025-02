Google Chrome notuje znaczący spadek popularności wśród użytkowników desktopowych komputerów

Rynek przeglądarek internetowych wygląda od dłuższego czasu niezmiennie. Największą popularnością cieszy się aplikacja Google Chrome, zostawiając konkurentów daleko w tyle. Podobnie jest oczywiście w przypadku statystyk czerwcowych, ale odnotowano tutaj pierwszy od wielu miesięcy znaczący ruch. Przeglądarka firmy z Moutain View zaczęła znacząco tracić na popularności na desktopach, choć musimy poczekać, czy zamieni się to w trwały trend.

W czerwcu odnotowano zauważalny spadek udziałów rynkowych Google Chrome na komputerach desktopowych. Aplikacja jest jednak ciągle wykorzystywana przez 61% użytkowników tego typu urządzeń.

Zajmująca się analizą ruchu internetowego strona StatCounter opublikowała udział poszczególnych przeglądarek na rynku w czerwcu bieżącego roku. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że największą porcją tortu może ciągle pochwalić się Google Chrome, ale w zeszłym miesiącu odnotowano znaczący ruch w dół. Jeszcze w maju przeglądarka ta mogła pochwalić się niemal 66% udziałem na komputerach desktopowych. W czerwcu wartość ta spadła do około 61% i jest to najgorszy wynik od wielu miesięcy. W trendzie wznoszącym jest za to Safari, które w zeszłym miesiącu przekroczyło 14%. Od jakiegoś czasu zyskuje także Opera (ponad 5% udziału). Popularność Edge oscyluje w granicach 10-11%, a Firefoksa w okolicach 5-6%. Zapewne nie są to satysfakcjonujące wyniki dla Microsoftu i Mozilli.

Znacznie ciekawiej przedstawiają się zmiany na komputerach desktopowych w Polsce. Chrome w czerwcu odnotował spadek do 57%. Jest to różnica ponad 6 punktów procentowych w porównaniu z majem bieżącego roku. Dużą popularnością cieszy się u nas Opera (21% udziałów). Przyzwoity wynik notuje także Firefox, po który sięga niemal 13% użytkowników. Na dalszych miejscach są Edge (około 7%) i Safari (zaledwie nieco ponad 2%). Struktura udziałów poszczególnych przeglądarek od dawna jest w Polsce inna niż na rynku światowym. Znacznie większą popularnością cieszą się u nas rozwiązania mniejszych firm, co wydaje się korzystniejsze z punktu widzenia konkurencyjności tego sektora.

Oczywiście pozycja Google Chrome jest na rynku światowym niezagrożona i trudno oczekiwać, by zmieniło się to w najbliższej przyszłości. Jeśli spojrzymy na ogólne udziały przeglądarek na świecie, biorące pod uwagę zarówno desktopy, jak i urządzenia mobilne, to trudno będzie doszukać się znaczącego trendu spadkowego aplikacji Google. Mowa jest o ruchu rzędu niecałego 1% w ujęciu kolejnych miesięcy. Nie jest też wielkim zaskoczeniem, że w takim zestawieniu bardzo dobrze radzi sobie Safari. Wynika to przede wszystkim z bardzo dużej popularności iPhone’ów, na których jest to przeglądarka domyślna.

