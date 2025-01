Google Chrome dla Androida i iOS otrzymuje nowe funkcje, które pozwolą efektywniej korzystać z przeglądarki

Przeglądarka internetowa Google Chrome od wielu lat niezmiennie jest najpopularniejszym rozwiązaniem zarówno wśród użytkowników urządzeń mobilnych, jak i tych, którzy korzystają z internetu na swoich komputerach. Google ogłosiło właśnie kilka nowych funkcji, które pojawią się na systemach Android, iOS i częściowo na iPadOS. Dzięki nim korzystanie z przeglądarki powinno stać się jeszcze wygodniejsze, choć nie powinniśmy oczekiwać rewolucyjnych zmian.

Mobilna przeglądarka Google Chrome otrzymuje nowe funkcje, z których skorzystają użytkownicy smartfonów z Androidem i iOS na pokładzie, a także posiadacze tabletów Apple iPad. Aplikacja stanie się wygodniejsza w obsłudze.

Pierwsza nowość w mobilnej odsłonie przeglądarki internetowej Google Chrome dotyczy paska adresu. Kiedy wpiszemy nazwę danego miejsca lub konkretnej firmy, to otrzymamy od razu możliwość wykonania określonej akcji. Dostępne skróty pozwolą jednym kliknięciem skontaktować się z przedsiębiorstwem, wyznaczyć do niego trasę lub poczytać opinie na jego temat. Użytkownicy smartfonów z Androidem mogą już skorzystać z tej funkcji, a jesienią (2024) będzie dostępna także dla systemu iOS. Natomiast posiadacze tabletów Apple iPad będą teraz widzieć podgląd danej strony w trakcie wpisywania adresu innej.

Google Chrome dostosuje się również do naszego sposobu, w jaki korzystamy z przeglądarki. Jeśli często wpisujemy daną frazę i klikamy później link do konkretnej strony, to po jakimś czasie pojawi się ona od razu na samej górze podczas wpisywania tych samych słów. Dzięki temu wyszukiwanie stron, na które zazwyczaj się udajemy, będzie nieco efektywniejsze. Użytkownicy urządzeń Apple iPhone klikając na pasek adresu, zobaczą teraz propozycje wyszukiwań, które są w danym czasie popularne. Na Androidzie ta funkcja jest dostępna od jakiegoś czasu. Sekcja Discover wzbogaci się o wyniki sportowe w czasie rzeczywistym. Jeżeli interesowała nas jakaś drużyna i akurat rozgrywa mecz, to zobaczymy informacje o nim w tym miejscu.

Źródło: Google