GeForce GTX 1650 GDDR6 jest średnio 6% szybszy od wersji GDDR5

Na rynku dosyć niespodziewanie pojawiają się karty GeForce GTX 1650 z nowymi pamięciami GDDR6. Z jednej strony to dosyć dziwny i raczej niepotrzebny ruch ze strony NVIDII, zwłaszcza, że nowy układ nie ma innego oznaczenia, ale z drugiej jednak w tej samej cenie mamy szansę otrzymać nieco lepszy produkt. Niedawno na naszych łamach opisywaliśmy modele od Gigabyte'a, które pojawiły się już w niektórych miejscach na świecie, ale pytanie, czy warto na nie polować? Teraz już znamy odpowiedź. Serwis Expreview miał okazję przetestować nowego GTX-a 1650 od firmy ZOTAC. Wnioski są bardzo interesujące, ale w gruncie rzeczy były one do przewidzenia. Przyjrzyjmy się, co zaoferują nam nowe układy NVIDII.

Nowy GTX 1650 jest do 8% szybszy w testach syntetycznych, a w grach osiąga nawet 10% lepsze rezultaty. Średnio możemy mówić o 6% przyroście wydajności, i to pomimo nieco wolniejszego rdzenia.

Na wstępie warto nadmienić, że GTX 1650 GDDR6 prawdopodobnie nie doczeka się oficjalnej premiery - można za to zauważyć, że model ten stopniowo pojawia się na stronach internetowych różnych producentów (w tym NVIDII). Układ bazuje na tym samym rdzeniu, co wcześniej, a więc TU117-300 z 896 jednostkami CUDA. Co ciekawe, pracuje on nieco wolniej niż w wersji GDDR5, bo jego maksymalne taktowanie w trybie Boost wynosi 1590 MHz (wcześniej 1665 MHz). Różnica ta jednak jest niwelowana w mgnieniu oka za sprawą kości pamięci 4 GB GDDR6, które są znacznie szybsze (12 Gbps vs 8 Gbps) i oferują lepszą przepustowość (192 GB/s vs 128 GB/s).

Testowana karta firmy ZOTAC jest przeznaczona na rynek azjatycki, nie doczekała się jeszcze wzmianki na witrynie producenta. Jak sprawuje się ona w grach? Co tu dużo mówić, nieco lepiej niż poprzednik z GDDR5. Nowy GTX 1650 jest do 8% szybszy w testach syntetycznych, a w grach osiąga nawet 10% lepsze rezultaty. Średnio możemy mówić o 6% przyroście wydajności, i to pomimo nieco wolniejszego rdzenia. Jak można było się spodziewać, model był nieco bardziej energooszczędny i pobierał średnio 76 W, podczas gdy układ z GDDR5 zużywałby około 83 W. Ponieważ oba mają ten sam współczynnik TDP, wersja z GDDR6 może zużywać więcej mocy dla samego GPU.

Pobór mocy w spoczynku:

Pobór mocy pod obciążeniem:

Wydajność w benchmarkach:

Testy w Assassin’s Creed Odyssey, Tomb Raider Shadow, Metro Exodus i Far Cry 5:

Testy w GTA V, Borderlands 3, Hitman 2 i Wolfenstein New Blood:

Warto też wspomnieć o dobrym potencjale OC nowego GeForce'a - w teście udało się podkręcić rdzeń o dodatkowe 200 MHz w rdzeniu, a pamięci o 375 MHz (transmisja wzrosła do 15 Gbps). Ogólnie udało się wywalczyć dodatkowe 10% wydajności. Przejdźmy teraz do ceny nowej karty. W Chinach ceny wszystkich GTX-ów 1650 (w obu wersjach) oscylują wokół 1099 juanów, aczkolwiek niektóre model GDDR5 można już kupić za 999 juanów. Spodziewamy się więc, że warianty GDDR5 z czasem zostaną zastąpione nowszymi GDDR6, ale póki co będą one sprzedawane równolegle.

Źródło: Expreview, VideoCardz