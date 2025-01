G.SKILL prezentuje pamięci Ripjaws M5 RGB Neo, Trident Z5 Royal Neo i Trident Z5 Neo RGB o bardzo niskich timingach

Na rynku pamięci RAM pojawiło się ostatnio trochę innowacji. Część producentów stara się dostarczyć moduły DDR5 o jak najwyższej szybkości. Inni decydują się na obecność sterownika CKD, który ma za zadanie zoptymalizować ich pracę. Niektórzy z kolei skupiają się na zapewnieniu jak najniższych opóźnień. Do tej ostatniej kategorii należą nowe moduły firmy G.SKILL. Nie będą one walczyć o prymat pod względem szybkości, ale ich timingi mogą robić wrażenie.

Firma G.SKILL już wkrótce wprowadzi na rynek trzy modele pamięci DDR5-6000, które cechują się jednymi z najniższych timingów na świecie. Moduły są przeznaczone do komputerów z procesorami AMD.

Firma G.SKILL przygotowała kilka modeli pamięci DDR5 o niskich opóźnieniach. Są wśród nich moduły ze znanych serii Ripjaws M5 RGB Neo, Trident Z5 Royal Neo oraz Trident Z5 Neo RGB. Mówimy tutaj o pamięciach oferujących szybkość 6000 MT/s, zatem nie jest to nadmiernie wygórowana wartość, jednak to nie na ten aspekt mają one kłaść nacisk. Moduły będą dostępne w pakietach 2 x 16 GB, 2 x 32 GB, 2 x 24 GB oraz 2 x 48 GB. W przypadku dwóch pierwszych mówimy o timingach rzędu CL26-36-36-96, co jest niezwykle niską wartością. Dwa ostatnie zaoferują CL28-36-36-96, zatem nieco więcej, ale i tak jest to bardzo dobry rezultat. Jak twierdzi producent, pakiet 2 x 32 GB jest pierwszym tego typu na świecie z tak niskimi opóźnieniami.

Wszystkie wymienione moduły są dedykowane płytom głównym z procesorami AMD, ze szczególnym uwzględnieniem serii X870 i jednostek Ryzen 9000. Można oczywiście w tej sytuacji liczyć na pełne wsparcie dla profili AMD EXPO. Omawiane 6000 MT/s nie jest zatem z pewnością wartością ostateczną. Ceny poszczególnych modeli pamięci będą na pewno zróżnicowane, jednak na chwilę obecną producent ich nie podał. Wiemy jednak, że moduły zaczną pojawiać się na rynku jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: G.SKILL