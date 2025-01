Futurehead - koncept słuchawek nausznych, które wyglądają na żywcem wyjęte ze świata Cyberpunka 2077

W ostatnim czasie trochę zabrakło na rynku projektów, które byłyby w jakikolwiek sposób rewolucyjne lub starałyby się wnieść świeże spojrzenie na znane nam rzeczy. Ten trend z pewnością pomoże odmienić koncept słuchawek nausznych Futurehead od projektantki Olgi Orel. Starała się ona stworzyć projekt sprzętu, który będzie można bardziej personalizować od obecnych rozwiązań, a przy tym design został oparty o wygląd zarówno retro, jak i nowoczesnych urządzeń.

Futurehead to bardzo nietypowy projekt słuchawek nausznych, który całkowicie odmienia koncepcję standardowych rozwiązań. Skupia się bardziej na aspekcie personalizacji oraz unikatowym stylu.

Słuchawki już od samego początku wyglądają bardzo intrygująco. Kwadratowe nauszniki w połączeniu z zewnętrznymi wyświetlaczami nie są zbyt często spotykane w świecie sprzętów audio. Dodatkowo cały ich styl jest bardzo nieprzeciętny, szczególnie jeśli spojrzymy na obecne na rynku rozwiązania. Gdyby postać z gry Cyberpunk 2077 miała założone Futurehead, nie byłoby to niczym nadzwyczajnym, jednak w prawdziwym, teraźniejszym świecie, bardzo się one wyróżniają. Głównym zamysłem Olgi były słuchawki, które nawiązywałyby swoim wyglądem do starszych lat, ale jednocześnie miały w sobie futurystyczną nutkę. Zdecydowała się więc na zaprojektowanie wspomnianych wyświetlaczy na nausznikach, które mają być całkowicie konfigurowalne. Po założeniu sprzętu na głowę ekran miałby się automatycznie włączać. Następnie za pomocą modułu Bluetooth łączyłyby się on z urządzeniem docelowym. Treściami, które wyświetlałyby się na ekranach, moglibyśmy sterować z poziomu aplikacji.

Podczas odtwarzania utworu muzycznego moglibyśmy zobaczyć wizualizacje graficzne, które byłyby z nim zsynchronizowane. Zamiast tego na wyświetlaczach mogłaby się pokazywać lista odtwarzania, obrazy lub filmy oddające nasz obecny nastrój, lub gatunek playlisty. W momencie podłączenie sprzętu pod ładowarkę na ekranie pojawiłby się status akumulatora z animacją ładowania. Sam pałąk zaprojektowano w taki sposób, aby był regulowany. Znalazło się też miejsce dla przycisku, który włączałby dedykowane oświetlenie LED. Skórzane poduszki umocowane są przy pomocy magnesów, więc ich wymiana nie sprawiałaby większych trudności. Słuchawki mimo swojej innowacyjności i naprawdę ciekawego pomysłu, prawdopodobnie nie byłyby odpowiednie dla wszystkich osób. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że spora część społeczeństwa jest dość wycofana z życia towarzyskiego. Natomiast w przypadku tych drugich osób, z pewnością nie każdy chciałby ukazywać, czego właśnie słucha. Na ten moment nie ma pewnych informacji, czy słuchawki zadebiutują na rynku, czy jednak pozostaną jedynie w fazie bardzo nietuzinkowego konceptu.

Źródło: Behance