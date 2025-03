FunnyPlaying Game Boy Color Kit - zbuduj własnego handhelda z układem FPGA. Ponad dwukrotnie taniej niż Analogue Pocket

Przenośne konsole pokroju omawianego Nintendo Game Boya Color swoje czasy świetności mają już za sobą, natomiast nadal istnieje liczne grono osób, które z chęcią powraca do dawnej rozrywki. Kupno oryginalnego urządzenia należy dziś do sporych wydatków - to samo można powiedzieć o kartridżach z grami. Z tego powodu większość decyduje się na handheldy, które mogą emulować gry z innych konsol. Na rynek trafiło jednak dużo ciekawsze rozwiązanie.

Fani projektów DIY mogą już zacierać ręce. Do sprzedaży wkroczył zestaw FPGBC Kit oferujący nam samodzielne złożenie handhelda, który będzie mógł uruchamiać fizyczne kartridże z konsoli Nintendo Game Boy Color. Na dodatek oferowany jest on dużo taniej niż konkurencyjny Analogue Pocket.

Do tej pory na rynku mieliśmy niewiele rozwiązań, które korzystały z układu FPGA, a jednym z najpopularniejszych nadal jest Analogue Pocket. Ze względu na swoje możliwości, a przy okazji niszę sprzętową, oferowany jest on w kwocie 219,99 dolarów. Urządzenie nie należy więc do tanich, jednak obsługuje fizyczne kartridże z wielu retro konsol od Nintendo i nie tylko. Na dodatek wspomniany układ FPGA pozwala na emulowanie innych urządzeń od strony sprzętowej, więc Analogue Pocket wręcz staje się niemal dowolną konsolą. To samo rozwiązanie, choć dotyczące jedynie konsol Nintendo Game Boy i Game Boy Color, zostało właśnie zaprezentowane przez FunnyPlaying. Firma oferuje nam zakup płyty głównej z układem FPGA, do której wystarczy podłączyć dodatkowe elementy i już możemy korzystać z własnoręcznie stworzonego handhelda.

Na oficjalnej stronie możemy nabyć zarówno samą płytę główną, jak i konkretne zestawy oraz poszczególne elementy. Dzięki temu koszt złożenia całości wyniesie nas raptem 83,60 dolarów (mowa tu o: płycie głównej, głośniku, akumulatorze, obudowie, silikonowych nakładkach i samych przyciskach). Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić tylko zestaw startowy (FPGBC Kit) kosztujący 69,90 dolarów, a obudowę wydrukować na drukarce 3D. Możliwości jest naprawdę sporo, a złożenie wszystkich elementów także nie powinno nikomu sprawić większego problemu. Dodatkowo wysyłka do Polski jest darmowa. Rozwiązanie należy do naprawdę ciekawych, a jeśli chcemy zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, to warto zapoznać się z materiałem wideo umieszczonym na samym dole.

Źródło: FunnyPlaying, YouTube @Macho Nacho Productions