Forza Motorsport nie imponuje optymalizacją w wersji PC. Do rozdzielczości 4K nie wystarcza nawet bardzo dobry sprzęt

Ostatnie miesiące z pewnością nie są zbyt udane dla graczy, jeśli spojrzymy na jakość optymalizacji PC-towych portów gier. The Callisto Protocol, Forspoken, The Last of Us czy Immortals of Aveum to tylko niektóre przykłady tytułów, które działały na premierę gorzej niż powinny. Do tego grona będzie trzeba przynajmniej częściowo zaliczyć także grę Forza Motorsport. Dzieło Turn 10 Studios nie zachwyca niestety optymalizacją.

Forza Motorsport nawet na bardzo dobrej konfiguracji ma problem z utrzymaniem 60 FPS-ów w 4K, przy DLSS w trybie Performance. Dzieło Turn 10 Studios nie zachwyca zatem optymalizacją.

Minimalne i zalecane wymagania sprzętowe Forza Motorsport może nie szokują, ale do maksymalnych ustawień graficznych sugerowany jest już sprzęt z wyższej półki. Nawet on nie gwarantuje jednak zadowalającego doświadczenia w 4K. Serwis WCCFTech przeprowadził testy na PC-cie, który mocno przekracza idealną konfigurację podawaną przez twórców. Wykorzystano w tym celu komputer z procesorem AMD Ryzen 7 7800X3D, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 i 32 GB RAM DDR5. Gra działała na dysku SSD WD_Black SN850.

Przy ustawieniach Ultra, aktywowanym Ray Tracingu i DLSS w trybie Performance, uzyskano w benchmarku średnio 39 FPS-ów. To jednak nie Ray Tracing jest tutaj głównym problemem, bo po jego dezaktywacji liczba klatek wzrosła jedynie o około 10. Zatem nawet to nie pomogło w osiągnięciu komfortowych 60 FPS-ów w rozdzielczości 4K. Grze mogłaby pomóc technologia Frame Generation, ale nie jest pewne, czy zostanie zaimplementowana w przyszłości. Benchmark zakłada co prawda nieco skrajne warunki testowe, bo w trakcie zwykłej rozgrywki gra działa zazwyczaj znacząco lepiej, ale mimo wszystko można oczekiwać lepszej optymalizacji po tak dużym i głośnym tytule.

Źródło: WCCFTech