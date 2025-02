Five Nights at Freddy's - film na podstawie gry miał już swoją premierę. Jak został przyjęty i czy będą sequele?

W czwartek, 26 października, swoją światową premierę miał film pt. Five Nights at Freddy's (spolszczone do Pięć Koszmarnych Nocy), bazujący na serii popularnych gier grozy. Tak się więc składa, że produkcja ma już za sobą pierwszy kinowy weekend pełen widzów, pojawiły się też wyniki box office. Film okazał się sukcesem, zaś adaptacja gry zwróciła się już niemal siedmiokrotnie.

Jak czytamy w serwisie Variety, budżet filmu Five Nights at Freddy’s wyniósł zaledwie 20 milionów dolarów, a globalne wyniki box office z samego tylko weekendu po premierze wyniosły aż 130 milionów dolarów. Jest to tym bardziej imponujące, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że horror jednocześnie trafił na platformę streamingową Peackock. Co prawda nie cieszy się ona taką popularnością jak Netflix lub HBO Max, ale dostępność filmu online zawsze jakoś tam wpływa na zmniejszone zainteresowanie produkcją w kinach. Interesujący może być również fakt, że film został odebrany w zupełnie inny sposób przez krytyków, a w inny przez widzów.

Przykładowo w serwisie RottenTomatoes jedynie 26% recenzentów oceniło film pozytywnie, ale podobał się on już 88% widzów. Podobnie ma się rzecz w przypadku Metacritic (33/100 vs 8,2/10). Na IMDb film ma póki co ocenę 5,6/10, zaś na Filmwebie 6,6/10. Dla porządku przypomnijmy, że horror ów opowiada o ochroniarzu, który rozpoczyna pracę w Freddy Fazbear's Pizza. która została zamknięta po serii niewyjaśnionych zaginięć dzieci w latach 80. Już na swojej pierwszej zmianie mężczyzna odkrywa, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje, a mechaniczne kukiełki, będące główną atrakcją tego miejsca, ożywają pod osłoną mroku i stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo.

