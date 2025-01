Firma Nothing sprawdziła, ile może kosztować wyprodukowanie wymarzonego smartfona youtubera MKBHD. Kwota szokuje

Możliwe, że każdy z nas ma w swojej głowie projekt perfekcyjnego, wymarzonego smartfona. Takie urządzenie zapewne cechowałoby się topowymi komponentami, znakomitymi aparatami, bardzo pojemną baterią czy oryginalnym systemem łączącym najlepsze cechy iOS-a i Androida, ale gdyby jakaś firma zechciałaby stworzyć taki model, ile mogłaby sobie za niego życzyć? Dziś możemy już odpowiedzieć na to pytanie, a wszystko dzięki inicjatywie firmie Nothing.

Wideo firmy Nothing ma dosyć humorystyczny charakter, jednak w jasny i ciekawy sposób przedstawia, jak cały proces projektowania urządzeń wygląda z perspektywy producentów.

Na oficjalnym kanale Nothing pojawiło się ciekawe wideo pokazujące, jak wyglądałby proces projektowania wymarzonego smartfona popularnego tech youtubera Marquesa Brownlee (znanego również jako MKBHD). Na liście niezbędnych komponentów umieszczono m.in. procesor Snapdragon 8 Elite, 1 TB pamięci UFS 4.0, 16 GB RAM LPDDR5X, tylne aparaty ze smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra, przednią kamerkę z Pixela 9 Pro, baterię 6000 mAh z obsługą ładowania 65 W / Qi 15 W oraz 6,1-calowy ekran LTPO AMOLED. Po uwzględnieniu wszystkich części (w tym np. części konstrukcyjnych, głośników czy dodatkowej elektroniki) okazało się, że koszt materiałów do stworzenia jednego urządzenia wyniósłby 500 dolarów. Trzeba przyznać, że to całkiem niewiele, ale jak można się domyśleć, do tego dochodzą jeszcze dodatkowe koszty...

Do wspomnianej kwoty 500 dolarów dochodzą jeszcze ukryte i trudne do oszacowania opłaty za koszty badań, rozwoju, opłaty marketingowe jak również samego zysku dla producenta. Co więcej, na liście wymagań Marquesa Brownlee znalazł się system operacyjny z iPhone'a 16 Pro. Firma Apple pewnie nie chciałaby udzielić licencji, a więc w grę wchodzi tutaj opracowanie własnego, podobnego oprogramowania. To wiąże się m.in. z zatrudnieniem inżynierów i utrzymaniem personelu. Ostateczną sumę z doliczeniem procesu badawczo-rozwojowego oszacowano więc na... ponad 23 mln dolarów. Teraz staje się jasne, dlaczego firmy często wolą iść na skróty. Choć wideo ma oczywiście dosyć humorystyczny charakter, to jednak w jasny i ciekawy sposób przedstawia, jak cały proces projektowania urządzeń wygląda z perspektywy popularnych producentów.

