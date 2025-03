Nothing planuje premierę aż trzech smartfonów w pierwszej połowie 2025 roku, ale żaden z nich nie będzie flagowcem

Smartfony Nothing mocno wyróżniają się na tle nudnej konkurencji, choć oczywiście nie można powiedzieć, że zupełnie odmieniły one rynek. Możliwe jednak, że w najbliższym roku działania producenta będą znacznie bardziej zintensyfikowane. Pojawiły się właśnie doniesienia, że już w pierwszej połowie 2025 roku mamy zobaczyć aż trzy modele od Nothing. To oczywiście dobre wieści, ale rozczarowani będą ci, którzy nie mogą doczekać się następcy modelu (2).

Wśród przewidywanych smartfonów od Nothing brakuje flagowca. Jeśli zatem pełnoprawny Phone (3) ujrzy światło dzienne, najprawdopodobniej stanie się to dopiero w drugiej połowie 2025 roku.

Jeszcze kilka dni temu sądzono, że firma Nothing całkowicie zrezygnuje z robienia topowych smartfonów, bowiem niedawno w sieci pojawiły się informację, że pełnoprawny model (3) ma zostać wyposażony z układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 i tylko 8 GB RAM-u. Dziś jednak wydaje się, że mowa tutaj o nowym średniobudżetowym smartfonie Nothing Phone (3a) - jego kodowe oznaczenie A059 znalezione w bazie danych IMEI zostało umiejscowione tuż obok oznaczenia A059P, które symbolizuje najpewniej Nothing Phone'a (3a) Plus.

Trzecim smartfonem Nothing zmierzającym na rynek jest najpewniej CMF Phone 2 - oznaczenie A001 znalezione w tej bazie wskazuje właśnie na pojawienie się tego modelu. Przewiduje się, że urządzenie będzie mieć dosyć podobną specyfikację do Phone'a (3a), wliczając w to Snapdragona 7s Gen 3. Jak widać, wśród przewidywanych smartfonów od Nothing brakuje flagowca. Na następcę modelu (2) czekamy już dosyć długo i niewykluczone, że producent ostatecznie zrezygnował z planów wydania topowego modelu w najbliższej przyszłości. Jeśli zatem pełnoprawny Phone (3) ujrzy światło dzienne, najprawdopodobniej stanie się to dopiero w drugiej połowie 2025 roku. Nie są to jednak potwierdzone informacje, dlatego warto śledzić ten temat w przyszłości.

Źródło: GSMarena, Smartprix