CMF Watch Pro 2 - premiera kolejnego smartwatcha od submarki Nothing. Ekran AMOLED, dobry czas pracy i przyzwoita cena

Następny produkt od submarki Nothing, a mianowicie CMF by Nothing, właśnie został wprowadzony do sprzedaży. Mamy do czynienia z kolejnym już smartwatchem, który tak jak poprzednik jest oferowany w dość dobrej cenie. Tym razem producent postawił na standardową, okrągłą tarczę, która przy okazji jest sporo mniejsza od pierwszej generacji. Nadal jest to jednak panel AMOLED, a urządzenie zapewni nam podobną funkcjonalność, choć nieco krótszy czas pracy.

Drugi smartwatch od marki CMF by Nothing właśnie trafił do sprzedaży. Raz jeszcze możemy liczyć na dobrą cenę i funkcjonalność, choć nie powinniśmy oczekiwać żadnej (r)ewolucji.

Względem poprzednika obecna odsłona smartwatcha od CMF by Nothing jest sporo mniejsza. Niemal 2-calowy panel AMOLED został zastąpiony 1,32-calowym ekranem, który wyróżnia się jednak nieco lepszą ostrością obrazu. Konstrukcja ponownie została wykonana ze stopu aluminium, natomiast oprócz silikonowych pasków możemy również liczyć na skórzane. Ramki wokół tarczy są wymienialne. Sprzęt jest odporny na działanie wody, choć mowa tu o sytuacji, w której będzie zanurzony na głębokości 1,5 m przez maksymalnie 30 minut.

CMF Watch Pro CMF Watch Pro 2 Wyświetlacz 1,96" AMOLED 410 x 502 px

332 PPI, 58 Hz, 600+ nitów 1,32" AMOLED 466 x 466 px

353 PPI, 60 Hz, 620 nitów Pasek Silikonowy Silikonowy lub skórzany Materiał ramki Stop aluminium Norma IP IP68 (30 min na głębokości 1,5 m) Łączność Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou Czujniki Akcelerometr, sensor do pomiaru pulsu oraz saturacji Akcelerometr, czujnik światła, sensor do pomiaru pulsu oraz saturacji Akumulator 340 mAh / do 13 dni pracy 305 mAh / do 11 dni pracy Wymiary i waga Bez paska - 46,9 x 39,87 x 12,89 mm / 30,4 g

Z paskiem - 261,2 x 39,9 x 12,9 mm / 47 g Silikonowy pasek - 255 x 45 x 13,6 mm / 48,1 g

Skórzany pasek - 255 x 45 x 13,9 mm / 44,4 g Tryby sportowe 110 trybów sportowych 120 trybów sportowych Dostępność Wrzesień 2023 roku Pomarańczowa wersja: 23 lipca 2024 roku

Pozostałe wersje: 12 Lipca 2024 roku Cena 309 zł 299 zł

Sensor i łączność bezprzewodowa pozostały niemalże bez zmian — jedyną jest czujnik światła, więc teraz smartwatch sam powinien ustawić odpowiednią jasność. Mniejsza konstrukcja to także mniej pojemne ogniwo akumulatora, które w tym konkretnym przypadku zapewni krótszy czas pracy na jednym ładowaniu, choć nadal mowa o 11 dniach. Spotkamy się oczywiście z ponad setką różnych trybów sportowych, a smartwatch sam jest w stanie wykryć, jaki sport właśnie uprawiamy. Urządzenie możemy nabyć na oficjalnej stronie producenta w kwocie 299 zł.

Źródło: CMF by Nothing