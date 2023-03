Far Cry 5 na pięciolecie otrzymał next-genową aktualizację dla konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series

Ostatnia wydana część serii Far Cry to Far Cry 6 z 2021 roku. Produkcja Ubisoftu zadebiutowała wówczas na PC oraz konsolach starej i obecnej generacji. Była to także pierwsza gra, która natywnie odpalana była w wyższej rozdzielczości i jednocześnie w 60 klatkach na sekundę na PlayStation 5 oraz Xbox Series. Teraz Ubisoft zrobił niespodziankę, bowiem nieco starsza odsłona - Far Cry 5 - doczekała się darmowej aktualizacji wykorzystującej moc obecnych konsol.

Ubisoft opublikował aktualizację dla gry Far Cry 5, która wykorzystuje większą moc konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series. Gracze mogą liczyć na grę w 60 klatkach w rozdzielczości maksymalnie 4K.

Ubisoft na swoich kanałach społecznościowych poinformował, iż z okazji 5 rocznicy istnienia gry Far Cry 5, tytuł ten otrzymał aktualizację next-genową pod konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series. W przypadku Xboksa gra w 60 FPS była już wcześniej możliwa, dzięki funkcji FPS Boost. Teraz jednak gracze otrzymają jednak jednocześnie większą płynność oraz wyższą rozdzielczość - dla Xbox Series X mowa o natywnym 4K. Podobnie sprawa powinna wyglądać na PlayStation 5, gdzie dotychczas w ogóle nie było mowy o graniu w 60 FPS.

Dodatkowo Ubisoft potwierdził, iż z okazji rocznicy, Far Cry 5 otrzyma darmowy weekend, który potrwa od 23 do 27 marca (od czwartku do poniedziałku). Co ciekawe, w podobnym okresie (24-26 marca), Blizzard odpali otwartą betę dla wszystkich chętnych w Diablo 4. Ze względu na fakt, że kampanię fabularną w Far Cry 5 można przejść w około 20 godzin, przy dobrych wiatrach w okresie darmowego weekendu będzie można spróbować przejść całą produkcję.

Oczekiwanie dobiegło końca… Witaj w Hope County!



Doświadcz Far Cry 5 w natywnych 60 FPS - na konsolach PS5 oraz Xbox Series S/X… JUŻ DZISIAJ!



Od 23 do 27 marca trwa również DARMOWY WEEKEND #FarCry5 na wszystkich platformach!



Miłej zabawy!#FarCry5Anniversary pic.twitter.com/yHG4wht4nO — Ubisoft Polska (@UbisoftPL) March 16, 2023

Źródło: Ubisoft