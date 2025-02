Fallout: Nuevo Mexico - efektowny mod do New Vegas wielkości dodatku z pierwszym zapisem rozgrywki

Gry Bethesdy zawsze były za pan brat z szeroko pojętą sceną moderską, ale ostatnio szczególnie często buduje się tytuły wokół legendarnego postapokaliptycznego uniwersum. Jeszcze w tym roku na przykład pojawi się Fallout: London na bazie czwartej odsłony serii, po raz pierwszy wprowadzające nas w europejskie klimaty. W drodze jest również modyfikacja opierająca się na znakomitym New Vegas. Teraz pierwszy możemy przyjrzeć się projektowi od strony rozgrywki.

Fallout: Nuevo Mexico to mod opierający się na silniku New Vegas, który rozgrywać się w będzie 5 lat po wydarzeniach z pierwszej części.

Nierzadko trzeba trochę oddzielić wyjątkowe pozycje od przeciętniaków, ale raz na jakiś czas trafia się modyfikacja wykonana na tyle kompetentnie, że pod pewnymi względami nie różni się zbytnio od efektów pracy niejednego dewelopera. Do wyjątkowo obiecujących przedsięwzięć należy z pewnością Fallout: Nuevo Mexico. Oczywiście już na starcie warto obniżyć oczekiwania w stosunku do warstwy graficznej - w końcu New Vegas powstało dobre kilkanaście lat temu - ale pod kątem klimatu czy ciekawej historii wygląda to na razie całkiem dobrze.

Dotąd oglądaliśmy jedynie skrawki materiałów, ale moderzy zaprezentowali w ostatnich dniach pierwszy zapis rozgrywki. Już sam punkt wyjścia jest zachęcający. Twórcy dają nam bowiem wybór jednego z dwóch zupełnie odmiennych startowych scenariuszy: "The Convict" lub "The Dreamer". Ten pierwszy, jak z samej nazwy wynika, pozwala nam wcielić się w więźnia pewnej placówki. Nie znamy przeszłości naszej postaci, za to dość szybko pojawi się okazja do ucieczki. Dalej tradycyjnie dla franczyzy wchodzimy w brutalny świat - albo raczej jego pozostałości po wojnie nuklearnej. Za to wybierając drugą opcję, wchodzimy w skórę... ghoula. Tak jest, możemy być częścią tej specyficznej grupy humanoidów. Do tego mod otrzyma kilka nowych frakcji, towarzyszy, a styl rozgrywki ma przywodzić na myśl pierwsze odsłony serii.

