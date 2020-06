Facebook pozwala już na przesyłanie fotografii do Zdjęć Google

Niebieski serwis społecznościowy dla wielu osób stanowi główne, jeśli nie jedyne miejsce przechowywania fotografii. Użytkownicy Facebooka umieszczają w nim pełne galerie z wesel, wakacji czy innych równie ważnych i wartych zapamiętania momentów z życia. Niestety, FB nie jest najlepszym miejscem do tworzenia kopii zapasowej, dlatego też warto dokonać transferu fotek do usługi stworzonej właśnie do tego celu. Przeniesienie plików wiązało się dotychczas z mozolną pracą na poszczególnych zdjęciach i galeriach, ale Facebook postanowił nieco tę kwestię uprościć. Początkowo zaoferował wygodne rozwiązanie wybranej grupie. Teraz funkcja jest już dostępna globalnie, dla wszystkich.

Facebook udostępnia wszystkim chętnym proste narzędzie pozwalające przesłać fotografie z serwisu bezpośrednio do usługi Zdjęcia Google.

Facebook poinformował właśnie o globalnym debiucie funkcji przesyłania fotografii z galerii bezpośrednio do usługi Zdjęcia Google. Początkowo narzędzie to było dostępne dla krajów Ameryki Łacińskiej i Azji, następnie trafiło do niektórych krajów w Europie oraz do wybranych użytkowników z USA i Kanady. Dziś z rozwiązania mogą skorzystać już wszystkie osoby korzystające z niebieskiego serwisu społecznościowego. Cały proces jest banalnie prosty i składa się z kilku niewymagających kroków. Na początek trzeba zalogować się do swojego konta na Facebook i udać się do sekcji Ustawień. Po lewej stronie znajdziemy zakładkę „Twoje informacje na Facebooku” i to właśnie z jej poziomu dokonamy transferu fotografii do Zdjęć Google.

W celu zabezpieczenia danych Facebook poprosi ponownie o podanie hasła do usługi. Konieczna będzie też weryfikacja konta Google umożliwiającego dostęp do Zdjęć Google. Następnie będzie można już dokonać transferu zdjęć. Tylko tyle i aż tyle. Bez zbędnej konfiguracji. Co ciekawe, Zuckerberg ma w planach dodanie także innych magazynów na zdjęcia. Na ten moment nie wiemy jeszcze, o jakie usługi może chodzić. Kto wie, może Facebook pozwoli na integrację ze Zdjęciami Apple lub z OneDrive Microsoftu. Oby, gdyż nie każdy preferuje rozwiązania ze stajni giganta z Moutanin View, jakkolwiek nie byłyby one przyjazne.

Źródło: Facebook