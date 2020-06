Facebook pozwoli szybko i sprawnie usuwać posty z przeszłości

Włodarze Facebooka doskonale rozumieją, jak działają relacje międzyludzkie i jak zmienia się nasze podejście do uzewnętrzniania pewnych kwestii życiowych w obliczu nowej pracy, nowego związku lub fizycznej metamorfozy. Chyba każdy z nas ma na swojej tablicy leciwy post, którego widoczność chętnie by ukrył. Niestety, przekopywanie się przez profil w celu odnalezienia tego typu informacji nie jest proste. Dodatkowo, jeśli wspomnianych postów jest nieco więcej, sprawa mocno się komplikuje. Facebook postanowił nam ją jednak ułatwić. Wszystko dzięki całkiem nowej funkcji Zarządzania aktywnością, którą można nazwać rozwinięciem dostępnego już wcześniej Dziennika aktywności.

Facebook uruchamia narzędzie Zarządzania aktywnością, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób pozbędziemy się krępujących postów z bliższej i dalszej przeszłości. Poznajcie Zarządzanie Aktywnością.

Choć na Facebooka narzekamy coraz częściej, wielu z nas wcześniej korzystało z niego w dość intensywny sposób. Tysiące lajków, setki udostępnień i dziesiątki postów to typowy obraz tablicy użytkownika niebieskiego serwisu społecznościowego. Niektórzy dbają o higienę profilu, inni niekoniecznie. To prowadzi do nieprzyjemnych, nieco wstydliwych sytuacji, w których nasi nowi partnerzy lub współpracownicy odkrywają niewygodne fakty z naszej przeszłości. Zabawny dla naszych ówczesnych znajomych film z wieczoru kawalerskiego niekoniecznie spodoba się naszej nowej wybrance i z pewnością nie spowoduje uznania managera w korporacji.

Jasne, możemy przeczesać nasz profil i zmienić ustawienia prywatności lub usunąć post po jego odnalezieniu, jednak nie jest to łatwe. Właśnie dlatego na Facebooku pojawi się funkcja nazwana wymownie „Zarządzanie Aktywnością”. Nowe narzędzie mocno przypomina obecny w serwisie od dawna „Dziennik aktywności”, są tu jednak pewne różnice. Nowa sekcja pozwoli na grupowe usuwanie wielu postów jednocześnie, co jest sporym ułatwieniem. Dodatkowo informacje będzie można filtrować po datach, kategoriach, a nawet znajomych, z którymi wpis był powiązany. Rozwiązanie w pierwszej kolejności trafi do aplikacji na urządzeniach mobilnych. Dopiero w kolejnym etapie Facebook wdroży je do przeglądarki.

