Facebook Gaming tym razem startuje jako oddzielna aplikacja

W marcu ubiegłego roku Facebook Gaming trafił do usługi Marka Zuckerberga jako zakładka. To najwyraźniej nie wystarczyło włodarzom najbardziej rozpoznawalnego serwisu społecznościowego na świecie. Testowana w ostatnim czasie aplikacja mobilna Facebook Gaming będzie miała swoją premierę szybciej, niż początkowo zakładano. Uściślając — dziś. Oczywiście powodem przyspieszonego debiutu jest (nie inaczej) pandemia koronawirusa. Jako że gros fanów gier mobilnych jest aktualnie uziemiona we własnych domostwach, moment premiery aplikacji wydaje się idealny. Nie jestem jednak pewny, czy kolejne działanie Zuckerberga przyniesie pozytywne skutki. Jeśli nawet, nie będą one raczej długotrwałe, a szkoda. Przydałaby się mocna konkurencja dla Twitcha i YouTube'a.

Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami, w Google Play pojawiła się właśnie nowa aplikacja usługi Facebook Gaming. Niestety, użytkownicy smartfonów Apple będą musieli poczekać na swoją kolej nieco dłuższej. Czy warto? Oczywiście, aplikacja wydaje się rozwiązaniem ciekawym, jednakże walka z Twitchem będzie trudna, a nawet bardzo trudna. Nawet biorąc pod uwagę dopracowanie i atrakcyjność nowego rozwiązania, przekonanie graczy do przeniesienia się ze streamami na Facebook Gaming nie będzie zadaniem łatwym. Niewątpliwymi plusami platformy jest brak reklam. To może być jedna z ważniejszych zalet rozwiązania Zuckerberga.

Ważne jest również to, że serwis i aplikacja Facebook Gaming pozwoli na streamowanie gier mobilnych niebędących częścią platformy. Wróćmy jeszcze na chwilę do Twicha. W przeciwieństwie to wspomnianej platformy usługa FB pozwoli na proste, szybkie i nieskomplikowane zrealizowanie strumieniowania gier. W przypadku Twitcha nie jest to takie oczywiste. Samo pobranie aplikacji jest darmowe i w przypadku chęci samego oglądania materiałów wideo, nie zachodzi potrzeba rejestracji na platformie. Jeśli zapragniemy transmitować nasze rozgrywki, konieczne będzie założenie konta, choćby poprzez zalogowanie się do Facebooka. Aplikację Facebook Gaming pobierzecie z Google Play Store.

Źródło: NYT, FB