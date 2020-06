Eye of the Beholder za darmo. GOG rozdaje klasykę gatunku cRPG

Dzień bez newsa o darmowej grze dniem straconym. Nie da się jednak ukryć, że większość rozdawanych produkcji, czy to przez Epic Games Store, czy jakąkolwiek inną platformę cyfrowej dystrybucji, nie jest starej daty. Przeważają tytuły stosunkowo nowe albo przynajmniej takie, które mogą być jeszcze w miarę akceptowane pod względem oferowanej oprawy wizualnej przez młodszych graczy. Od czasu do czasu trafaiają się jednak prawdziwe klasyki. Niedawno informowaliśmy o darmowym Arx Fatalis na Bethesda.net, ale ta gra to "nowość" na tle Eye of the Beholder z 1990 roku. Platforma GOG.com z okazji wydarzenia Dungeons & Dragons Live 2020 Roll W/Advantage uruchomiła promocję na gry z serii D&D i udostępniła za darmo trylogię Eye of the Beholder.

Platforma GOG rozdaje za darmo trylogię Eye of the Beholder z lat 90. XX wieku. Na dodanie zestawu kultowych dungeon crawlerów macie jeszcze kilkadziesiąt godzin. Do 25 czerwca potrwa wyprzedaż na gry z serii D&D.

Na 18-20 czerwca bieżącego roku zaplanowano klasyczne sesje RPG z udziałem m.in. pisarzy książek fantasy, aktorów (m.in. z seriali Dolina Krzemowa i Gra o tron) czy gwiazd WWE w ramach rzeczonego wydarzenia D&D Live 2020, podczas którego będą zbierane pieniądze na cele charytatywne z okazji Red Nose Day. Zbiórka ma być przeznaczona dla dzieci dotkniętych pandemią COVID-19. W związku z tym platforma GOG przygotowała promocję na gry z serii D&D z obniżkami sięgającymi nawet 75%, która potrwa do 25 czerwca do godziny 19:00 czasu polskiego. Natomiast trylogię Eye of the Beholder możecie przypisać do swoich kont do 19 czerwca do godz. 19:00, udając się do karty produktu lub klikając na specjalny baner znajdujący się na głównej stronie GOG.com.

W skład zestawu wchodzą wszystkie trzy części serii: Eye of the Beholder z 1990 roku, Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon z 1991 roku i Eye of the Beholder III: Assault on Myth Drannor z 1993 roku, bazujące na drugiej edycji Advanced Dungeons & Dragons. Pierwsze dwie zostały opracowane przez kultowe Westwood Studios, natomiast za ostatnią, odbiegającą jakościowo od poprzeczniczek odsłonę odpowiada studio Strategic Simulations. Gry rozrywają się w Zapomnianych Krainach i odwiedzamy w trakcie przygody takie miasta, jak Waterdeep czy elfie Myth Drannor. Eye of the Beholder to legendarny drużynowy RPG i do tej pory uważany za jednego z najlepszych dungeon crawlerów w historii. Dziś może wydawać się już mocno archaiczny i mowa nie tylko o oprawie audiowizualnej, ale zawsze możecie dać mu szansę bez wydawania jakichkolwiek pieniędzy. Może przy okazji zachęcicie w komentarzach Sebastiana do napisania drugiej części artykułu "Historia gier cRPG".

