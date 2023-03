Endorfy Thock Wireless - nowe wersje bezprzewodowych klawiatur mechanicznych z przełącznikami Kailh i funkcją Hot-Swap

Firma Cooling znana wcześniej z produktów Silentium PC czy SPC Gear pod koniec zeszłego roku porzuciła dotychczasowe marki i połączyła je w jedną. Endorfy jest więc jedynie nową nazwą dla sprzętów, które już znamy. Tym razem nowością są aż 3 nowe modele bezprzewodowych klawiatur mechanicznych. Do tej pory w serii Thock Wireless była dostępna tylko wersja Compact. Oferta została rozszerzona o wersje 75%, TKL oraz pełnowymiarową klawiaturę.

Cooling wprowadza kilka nowych modeli bezprzewodowych klawiatur mechanicznych do swojej serii Endorfy Thock Wireless. Każdy może teraz wybrać rozmiar klawiatury do swoich preferencji.

Nowe klawiatury to nie tylko rozmiary, które można wybrać pod siebie. Producent stworzył serię Thock Wireless dla użytkowników, którzy lubią modyfikować swój sprzęt. Mamy tutaj do dyspozycji np. funkcję Hot-Swap. Dzięki niej łatwo możemy wymienić przełączniki wedle uznania. Każda z klawiatur obsługuje modele 3- oraz 5-pinowe. Decydując się na zakup mamy do wyboru trzy wersje switchy Kailh Box: Red, Brown oraz Black. Możliwości modyfikacji dopełniają dodatkowo kompatybilne akcesoria od producenta oraz dedykowane oprogramowanie. Warto wspomnieć również, że przyciski powinny być dość wytrzymałe na ścieranie z uwagi na pokrycie ich keycapem stworzonym z podwójnej warstwy materiału PBT. Cała seria wyposażona jest w wejście USB-C, a sam przewód możemy odłączyć. Jako że są to klawiatury bezprzewodowe, możemy liczyć na obecność Bluetooth oraz interfejsu radiowego 2,4 GHz.

75% Wireless Endorfy Thock TKL Typ klawiatury Mechaniczna Mechaniczna Mechaniczna Kategoria klawiatury 100% 75% TKL Wymiary 445,4 × 140 × 42,5 mm 326 × 136,2 × 42,5 mm 361,5 × 140 × 42,5 mm Liczba klawiszy 104 82 87 Rodzaj przełączników Kailh Box Red / Brown Kailh Box Red / Black Kailh Box Red / Black Hot-Swap Tak Tak Tak Materiał klawiszy PBT PBT PBT Technologia wykonania klawiszy Double Shot Double Shot Double Shot Łączność USB-C, Bluetooth, 2,4 GHz USB-C, Bluetooth, 2,4 GHz USB-C, Bluetooth, 2,4 GHz Cechy charakterystyczne N-Key Rollover

Programowalne Makra N-Key Rollover

Programowalne Makra N-Key Rollover

Programowalne Makra Cena 419 zł 369 zł 379 zł

Fabrycznie zastosowane przełączniki Kailh Box mogą się pochwalić wytrzymałością na poziomie 70 mln kliknięć. Każdy z nich różni się od siebie kulturą pracy. Decydując się na wersje Red lub Black otrzymujemy przełączniki typu "linear", które wymagają odpowiednio niewielkiej oraz większej siły nacisku, aby osiągnąć ten sam efekt. Z kolei Brown jest switchem typu "tactile" i jak zaznacza producent "stworzony jest do sytuacji, które wymagają płynnych i subtelnych ruchów". Zastosowano tu również podświetlenie ARGB ulokowane pod klawiszami, które możemy dowolnie dostosować dzięki oprogramowaniu. Dużym ułatwieniem na pewno będzie wbudowane w każdej wersji klawiatury (oprócz TKL) pokrętło do zmiany głośności w systemie. Przechodząc do cen: najtańszy jest model 75%, kosztujący 369 zł, TKL to wydatek 379 zł, natomiast za pełnowymiarową klawiaturę przyjdzie nam zapłacić 419 zł.

Źródło: Endorfy