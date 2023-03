XPG Summoner Mini - premiera kompaktowej, mechanicznej i przystępnej cenowo klawiatury dla graczy

Polska rzadko jest krajem, w którym ma miejsce światowa premiera sprzętu komputerowego. Inaczej jest w przypadku najnowszej klawiatury XPG Summoner Mini. Urządzenie wykonano przede wszystkim z myślą o graczach. Charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami i dużą żywotnością klawiszy. Dostępne będą warianty różniące się mechanicznymi przełącznikami (Outemu Red, Blue, Black i Brown) oraz kolorem (czarny i biały).

XPG przygotowało klawiaturę z linii Summoner Mini. Urządzenie charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami, odłączanym przewodem i żywotnością klawiszy na poziomie 50 mln naciśnięć.

XPG Summoner Mini to klawiatura, która sprawdzi się wszędzie tam, gdzie do dyspozycji jest ograniczona przestrzeń. Urządzenie zajmuje mało miejsca głównie dzięki temu, że zrezygnowano z klawiatury numerycznej. Brak jest także standardowych klawiszy funkcyjnych i ramki w tradycyjnych rozmiarach. Producent chwali się, że jego najnowszy produkt zajmuje jedynie 60% powierzchni zwykłego urządzenia tego typu. Rozmiary na poziomie 292 x 102 x 38 mm, waga jedynie 400 g i odłączany przewód sprawiają, że klawiatura może sprawdzić się również w zastosowaniach mobilnych. Powinna bowiem bez trudu zmieścić się w plecaku lub torbie.

Jak deklaruje producent, urządzenie jest odporne na energiczne wciskanie klawiszy podczas rozgrywki. Cechują się one żywotnością na poziomie 50 mln naciśnięć i spora część z nich (21 z łącznej liczby 61) obsługuje funkcję anti-ghosting. Dostępne będą docelowo warianty z czterema rodzajami przełączników Outemu, charakteryzującymi się inną siłą aktywacji i skokiem klawiszy. Urządzenie posiada także strefowe podświetlenie i jest dostępne w dwóch kolorach: czarnym i białym. Klawiatura została wyposażona w złącze USB-C, do którego można podpiąć również własny kabel tego właśnie typu. Sprzęt został wyceniony na 199 zł, co jest dosyć przystępną kwotą, jak na klawiaturę z przełącznikami mechanicznymi. Co ważne, powinien być dostępny w sprzedaży w ciągu kilku najbliższych dni.

Źródło: XPG